Xe tải bốc cháy ngùn ngụt ở đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

Một xe tải bất ngờ phát hỏa khi đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm phần đầu xe.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h35 phút tối 13/10, một ô tô đầu kéo mang 29C-923.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội phần đầu xe khi đang lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao (từ Khuất Duy Tiến đi Đại lộ Thăng Long, đoạn qua phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

xe-dau-keo1.jpg
Hiện trường nơi xảy vụ cháy.

Theo nhân chứng, khi xe đang di chuyển qua khu vực số 156 Khuất Duy Tiến, phần đầu xe bất ngờ bốc hỏa, sau đó, tài xế nhanh chóng đánh lái vào làn dừng khẩn cấp, rời khỏi cabin.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tài xế cầm lái ô tô trên được xác định là anh V.V.D. (sinh năm 1988, trú tại Xuân Nha, Sơn La). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thời tiết Hà Nội có mưa khiến tầm nhìn hạn chế. Cơ quan chức năng sau đó đã phân luồng xe cộ từ xa, hướng dẫn tài xế đi xuống đường dưới thấp để tránh xảy ra ùn ứ trong thời điểm giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
