Cháy dữ dội cạnh cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng

Đám cháy lớn bùng phát tại bãi xe phía sau cây xăng Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 ngày 11/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 17h40.

2 xe bồn chở xăng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đến 19h, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Ngọn lửa bao trùm 2 xe bồn chở xăng dầu và 1 thùng container bên trong chứa các phuy dầu, khói lửa bốc cao nghi ngút.

Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ cháy. Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Điểm cháy xuất phát gần cây xăng dầu, khiến việc cứu hỏa, chống cháy lan rất khẩn trương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy.

Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng và sử dụng bột chữa cháy để dập lửa.

Sau đó, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa hoàn toàn.