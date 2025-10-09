Hà Nội

Xã hội

Xe container cháy dữ dội trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Tài xế kịp thoát thân trước khi ngọn lửa bao trùm đầu xe container chạy hướng Bắc – Nam, đoạn qua xã Lương Sơn (Lâm Đồng) sáng 9/10.

Bảo Giang

Sáng 9/10, một xe container bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng).

hien-truong-2.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h10 cùng ngày, khi xe container chạy hướng Bắc – Nam, đến km181, cách nút giao Quốc lộ 28B khoảng 2km thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ phần đầu xe.

Tài xế nhanh chóng đánh lái vào lề đường, rời khỏi cabin trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu kéo. Trong ít phút, đám cháy lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe và làm cháy xém thùng lạnh rơ-mooc phía sau.

hien-truong-1.jpg
Đầu xe container bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế ngọn lửa, không để lan rộng ra khu vực lân cận. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 – Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến có mặt điều tiết, tạm thời phong tỏa hướng lưu thông Bắc – Nam từ nút giao Quốc lộ 28B để phục vụ công tác xử lý.

Ngày 07/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.