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Xã hội

Xe tải ben chở cát mất lái tự lao làm hư hỏng lan can cầu

Vụ việc khiến xe ô tô tải ben và hệ thống lan can cầu bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Hà Ngọc Chính

Vào khoảng 06h30 ngày 01/7/2026, tại khu vực cầu Ia Rơ Nhing tại Km 3+750, đường tránh Hồ Chí Minh (thôn 1, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh CA Chư Păh.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải ben biển kiểm soát 81H-00.108 do tài xế Võ Duy Trí (SN 1990, trú tại thôn 2, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 19B. Khi di chuyển đến khu vực cầu, phương tiện bất ngờ mất lái và tự lao vào lan can cầu.

Hậu quả, tài xế bị thương nhẹ và được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời bạn đọc xem Video: hậu quả đau lòng khi giao xe cho trẻ. Nguồn VTV.
#xe tải #tai nạn cầu #Gia Lai #hư hỏng #lan can cầu #giao thông

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