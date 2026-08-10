Ba chị em nhập viện cấp cứu do ăn thịt chuột đồng

Sau khi ăn thịt chuột đồng do gia đình chế biến, 3 bệnh nhi xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể.

Ngày 10/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 chị em gồm V. (10 tuổi), H. (9 tuổi) và Â. (7 tuổi), được chuyển đến từ bệnh viện địa phương với chẩn đoán ngộ độc thức ăn và rối loạn đông máu.

Theo gia đình bệnh nhân, khoảng một tuần trước khi nhập viện, cả 3 trẻ được cho ăn thịt chuột đồng do gia đình chế biến. Đến ngày thứ 7, các em lần lượt xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể.

Riêng bé Â. có biểu hiện nặng hơn với nôn ra máu, tiểu đỏ và bụng chướng. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện địa phương cho thấy cả 3 trẻ đều bị rối loạn đông máu rõ rệt, với PT trên 20 giây và INR trên 3, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Một bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ khai thác lại bệnh sử và nghi ngờ ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm siêu warfarin. Đây là nhóm thuốc kháng vitamin K có tác dụng kéo dài, có thể tồn tại trong cơ thể nhiều tuần đến nhiều tháng và gây rối loạn đông máu kéo dài.

Ngay sau đó, các trẻ được điều trị bằng vitamin K1 liều cao, theo dõi chức năng đông máu hằng ngày và điều chỉnh các rối loạn kèm theo. Riêng bé Â. bị xuất huyết nặng, gồm tràn máu màng phổi hai bên, tiểu máu, nôn ra máu và tụ máu quanh thận, khoang sau phúc mạc, nên phải đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu và huyết tương tươi đông lạnh.

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của cả 3 trẻ dần ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết, các chỉ số đông máu cải thiện. Bé Â. được cai máy thở. Các trẻ tiếp tục được bổ sung vitamin K1 và theo dõi sau điều trị do chất siêu warfarin có thể lưu lại trong cơ thể thời gian dài.

Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, khuyến cáo: "Qua trường hợp trên, phụ huynh cần lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ, có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất và cấp phép theo quy định. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, bầm tím hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân sau khi ăn uống, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời…”.