Tiếp cận vực sâu 200m cứu hộ nạn nhân tai nạn giao thông

Xe tải lao xuống vực sâu, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng, cứu hộ phải tiếp cận vực sâu 200m để tiếp cận.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều 7/3, trên địa bàn vừa xảy vụ tại nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường tai nạn dưới vực sâu 200m.

Theo đó, vào lúc 14h10’ ngày 07/3/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại Km 71+600, Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) hướng từ xã Măng Đen đi Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu xác định xe ô tô tải gặp nạn mang biển kiểm soát 81C-191xx do tài xế NTC (sinh năm 1998, HKTT: Thôn 1, xã Đăk Rve) điều khiển, trên xe có 02 người đi cùng là chị LTN (sinh năm 1981, HKTT: Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) và chị PTT (sinh năm 1978, HKTT: Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Cả 3 nạn nhân được đưa lên khỏi vực sâu.

Hậu quả làm xe tải lao xuống vực, anh NTC và chị LTN bị thương và được đưa đi cấp cứu. Chị PTT tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu khoảng 200m.

Đến khoảng 16h10’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các lực lượng có liên quan đưa được nạn nhân lên, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

