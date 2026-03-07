Hà Nội

Xã hội

Tiếp cận vực sâu 200m cứu hộ nạn nhân tai nạn giao thông

Xe tải lao xuống vực sâu, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng, cứu hộ phải tiếp cận vực sâu 200m để tiếp cận.

Tuệ Minh

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều 7/3, trên địa bàn vừa xảy vụ tại nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường tai nạn dưới vực sâu 200m.

Theo đó, vào lúc 14h10’ ngày 07/3/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại Km 71+600, Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) hướng từ xã Măng Đen đi Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu xác định xe ô tô tải gặp nạn mang biển kiểm soát 81C-191xx do tài xế NTC (sinh năm 1998, HKTT: Thôn 1, xã Đăk Rve) điều khiển, trên xe có 02 người đi cùng là chị LTN (sinh năm 1981, HKTT: Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) và chị PTT (sinh năm 1978, HKTT: Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Cả 3 nạn nhân được đưa lên khỏi vực sâu.

Hậu quả làm xe tải lao xuống vực, anh NTC và chị LTN bị thương và được đưa đi cấp cứu. Chị PTT tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu khoảng 200m.

Đến khoảng 16h10’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các lực lượng có liên quan đưa được nạn nhân lên, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xã hội

Quảng Ngãi siết chặt quản lý kinh doanh xăng dầu trước biến động quốc tế

Sở Công Thương Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, kiểm tra hành vi bất hợp pháp để đảm bảo an ninh năng lượng.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi vừa có động thái yêu cầu các đơn vị liên quan và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn siết chặt quản lý, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường.

Vào 15h chiều nay (7/3), theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng, lên 27.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 3.780 đồng, có giá mới 25.220 đồng.

Xã hội

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Quảng Ngãi

Xe đầu kéo mắc kẹt tại đường giao nhau bị tàu SE 8 tông ngang khiến cả 2 tài xế bị thương.

Tối ngày 6/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu lửa và xe đầu kéo xảy ra tại địa bàn xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi) bà Nguyễn Thị Tuyết Hà xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn giữa tàu SE8 và xe tải khiến 2 tài xế bị thương.

Xã hội

Quảng Ngãi đầu tư 950 tỷ đồng bảo vệ biển Cửa Lở

Để bảo vệ tuyến bờ biển khu vực hai bên cửa biển Cửa Lở, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè cùng nhiều hạng mục khác trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 6/3, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án xây dựng đê chắn cát, giảm sóng kết hợp nạo vét thông luồng, tiêu thoát lũ khu vực Cửa Lở, xã An Phú để đảm bảo trình HĐND tỉnh vào tháng 4 tới.

1000029703.jpg
Sóng biển phá toang tuyến đường bê tông tại xã Long Phụng trong mùa mưa bão năm 2025.
