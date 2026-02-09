Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Hà Tĩnh, giao thông ùn tắc kéo dài

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 9/2, 4 ô tô lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (theo hướng Nam - Bắc), gồm 2 xe tải mang BKS: 50E-343.XX, 89H-068.XX; 1 xe ô tô 7 chỗ BKS 51H-932.XX và 1 phương tiện chưa rõ biển kiểm soát.

Khi đến Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn, tông vào đuôi nhau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức.

Sau vụ va chạm, 1 xe ô tô không rõ biển kiểm soát đã rời khỏi hiện trường, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 3 xe ô tô hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 có mặt hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

