Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Hà Tĩnh, giao thông ùn tắc kéo dài

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 9/2, 4 ô tô lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (theo hướng Nam - Bắc), gồm 2 xe tải mang BKS: 50E-343.XX, 89H-068.XX; 1 xe ô tô 7 chỗ BKS 51H-932.XX và 1 phương tiện chưa rõ biển kiểm soát.

Khi đến Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn, tông vào đuôi nhau.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức.

Sau vụ va chạm, 1 xe ô tô không rõ biển kiểm soát đã rời khỏi hiện trường, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 3 xe ô tô hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 có mặt hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo:

(Nguồn: THĐT)
#Tai nạn #giao thông #cao tốc #Hà Tĩnh #ùn tắc #Bãi Vọt - Hàm Nghi

Bài liên quan

Xã hội

Xe bán tải gây tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h ngày 22/01, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.3x do tài xế Trần Văn Quang (31 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu, thuộc địa phận phường Phong Quảng thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Thông tin chính thức vụ tai nạn khiến CSGT Thái Nguyên hy sinh

Tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Lao Hoàng Hải.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ CSGT hy sinh, ngày 5/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin nội dung cụ thể.

anh-chup-man-hinh-2026-02-05-luc-083425.png
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 1 người chấn thương nặng ở Hà Nội

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 00h20' ngày 17/01/2025 tại Km 32+888 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thôn Tiên Trượng, xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

45.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới