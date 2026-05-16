Tai nạn giao thông, đoạn quốc lộ qua Đồng Nai ùn tắc kéo dài gần 5km

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải trên Quốc lộ 14 gây ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe kéo dài gần 5 km trong nhiều giờ

Ngày 16/5, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải xảy ra trên Quốc lộ 14 đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai khiến 1 người bị thương nặng, giao thông ùn tắc kéo dài gần 5 km.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, tài xế Võ Nguyên Huân (45 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe tải bồn biển số 51D-369… kéo rơmoóc 51R-328…, lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ TPHCM đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến khu vực thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng thì phát hiện một chiếc xe tải khác bị hư hỏng đang đỗ xe phía trước cùng chiều để sửa chữa nên đã cho xe vượt qua phần đường bên trái thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 61C-367… do Trần Thanh Đức (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú va chạm, xe tải bồn tiếp tục tông vào xe tải biển số 50H-024… do Dương Thế Mỹ (46 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông phía sau xe tải 61C-367…

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải 50H-024… bị biến dạng, tài xế Mỹ mắc kẹt trong cabin. Người dân địa phương đã phối hợp đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên Quốc lộ 14 ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe kéo dài gần 5 km trong nhiều giờ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến Quốc lộ 14 đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.