Điểm chuẩn các ngành tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 cao nhất 28,12 điểm

Nhiều ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn trên 27, đặc biệt Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu khi ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 28,12 điểm.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút đầy kịch tính khi hàng loạt trường đại học top đầu đồng loạt công bố điểm trúng tuyển.

12 trường trực thuộc VNU đã công bố điểm chuẩn

Tính đến chiều 10/8, tất cả 12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu khi ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 28,12 điểm, kế đến là Sư phạm tiếng Trung và Sư phạm tiếng Hàn với lần lượt 28,11 và 27,5 điểm, tiếp đến là ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược với 27,43 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất hiện là 19 điểm, được áp dụng tại một số ngành của Trường Quản trị và Kinh doanh và Trường Quốc tế. Đây cũng là mức sàn đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Năm 2026, ngành Toán học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có điểm chuẩn cao nhất với 26,35 điểm. Trong khi đó, Sinh học và Tài nguyên và môi trường nước có mức điểm chuẩn thấp nhất, cùng 22 điểm.

Trường Đại học Giáo dục có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường đã công bố của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành Sư phạm Toán học lấy 27,55 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác có mức điểm chuẩn thấp nhất là 19,50 điểm. Nhóm này gồm các ngành Khoa học giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục và Quản trị trường học.

Điểm chuẩn của Trường Quản trị và Kinh doanh dao động từ 19 đến 20,75 điểm, tùy ngành.

Năm nay, trường tuyển 770 chỉ tiêu, với nhiều phương thức như xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh và xét điểm thi A-Level.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Việt Nhật năm nay dao động từ 20 đến 21,25 điểm. Nhà trường dự kiến tuyển bổ sung gần 240 sinh viên.

Ngành Quản lý giải trí và sự kiện của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật có điểm chuẩn cao nhất Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật với 24,50 điểm.

Ngành Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 20,01 điểm.

Trường Đại học Y Dược có điểm chuẩn cao nhất 27,43 điểm ở ngành Y khoa. Ngành Dược học có mức điểm chuẩn thấp nhất của trường, ở mức 23,39 điểm.

Điểm trúng tuyển của Trường Quốc tế dao động từ 19 đến 21,5 điểm. Đây cũng là một trong những trường có mức điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm các trường đã công bố của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm tiếng Anh dẫn đầu với 28,12 điểm, theo sát là Sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm.

Năm ngoái, hai ngành này cũng dẫn đầu về điểm chuẩn nhưng cùng lấy mức 30/30. Hai ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc và Sư phạm tiếng Nhật đều có điểm chuẩn trên 27 điểm. Các ngành còn lại phổ biến trong khoảng 23-25 điểm. Ngành Ngôn ngữ Ả Rập có điểm chuẩn thấp nhất trường, ở mức 21,05 điểm.

Như vậy, trong số các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn, nhóm ngành đào tạo giáo viên và y khoa tiếp tục có mức điểm trúng tuyển cao. Trong khi đó, một số trường, ngành có điểm chuẩn từ 19 điểm, bằng mức sàn chung do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Năm nay, VNU tuyển gần 21.400 sinh viên đại học chính quy cho 166 ngành, chương trình. Trong đó, khoảng 17.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc.

Trường Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn cao nhất 25,95 điểm

Sáng 10/8, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026, mức điểm dao động từ 20 đến 25,95. Ngành Luật Kinh tế tiếp tục dẫn đầu trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) về điểm chuẩn với 25,95 điểm, tăng 0,4 so với năm ngoái.

Mức thấp nhất là 20/30 điểm, áp dụng với ngành Luật đào tạo tại phân hiệu Đăk Lăk, nhưng vẫn tăng 1 điểm. Ba ngành còn lại giảm nhẹ.

Thí sinh tham khảo thông tin về Trường ĐH Luật Hà Nội. Nguồn QĐND

Điểm trúng tuyển các ngành như sau:

Với điểm trúng tuyển năm nay, Trường xác định theo tổ hợp gốc là D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo đó, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) thì điểm trúng tuyển còn cao hơn nữa.

Chẳng hạn, với tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) của ngành Luật kinh tế thì các thí sinh sẽ phải đạt 27,43 điểm (25,95 + 1,48) kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo thang điểm 30.

Đặc biệt, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) thì còn cao hơn điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT ở mức trung bình chung khoảng 3,5 điểm. Theo đó, có ngành sinh viên phải đạt 30 điểm.

Đây là kết quả tuyển sinh tốt đẹp cả về số lượng lẫn chất lượng tuyển sinh, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường và cho thấy chất lượng đầu vào của Trường vẫn duy trì ở mức độ cao..

Trường năm nay tuyển 2.850 sinh viên, tăng 200 so với năm ngoái, với ba phương thức gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn cao nhất 27,75

Học viện Ngoại giao tối 9/8 công bố điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (mã phương thức 100) có điểm chuẩn từ 23,75 đến 26,25, cao nhất là ngành Quan hệ quốc tế. Ngành Truyền thông quốc tế theo sát với 26 điểm. Ngành cao điểm nhất năm ngoái - Trung Quốc học - giảm khoảng 1,5 điểm. Nhật Bản học và Hàn Quốc học cũng giảm, là hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất năm nay.

Mức này áp dụng với các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Lý, Sử), D04 (Toán, Lý, Địa), D06 (Toán, Hóa, Địa), DD2 (Toán, Văn, Tiếng Hàn), D07 (Toán, Hóa, Anh), D09 (Toán, Anh, Sử), D10 (Toán, Địa, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh). Riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), mức trúng tuyển cao hơn 1,5 điểm.

Ở phương thức xét học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 410) và xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, A-Level, IB) với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 415), điểm chuẩn như nhau, dao động 26,33-28,1 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngoại giao năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Ngoại giao tuyển 2.200 sinh viên, cùng 13 tổ hợp xét tuyển, tương tự năm trước. Trường giữ nguyên bốn phương thức tuyển sinh, gồm ba phương thức nêu trên và tuyển thẳng.

Với nhóm xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điều kiện mới là điểm thi tốt nghiệp THPT của ba môn theo tổ hợp tương ứng phải đạt 22/30 trở lên. Ngoài ra, điểm trung bình học bạ của 2/3 môn phải từ 8,5.