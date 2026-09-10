Xe đầu kéo văng đuôi khi vào cua, tông xe khách khiến 3 người thương vong

Trời mưa khiến mặt đường trơn, xe đầu kéo vào cua rồi trượt sang làn đối diện, va chạm xe khách khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an

Khoảng 12h57 ngày 9/9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo 28H-006.xx kéo sơ mi rơ moóc ben 29R-533.xx và xe khách 16 chỗ 29E-083.xx đi theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, mặt đường trơn và khu vực có đoạn cong cua. Theo Cục CSGT, khi xe đầu kéo vào cua, phần đuôi xe bất ngờ văng và trượt sang làn đối diện, va chạm với xe khách.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Sau vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi trời mưa cần giảm tốc độ, tăng chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt tại những đoạn đường trơn trượt, cong cua và có tầm nhìn hạn chế.