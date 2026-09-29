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Vì sao tiểu thương chợ truyền thống thất bại khi livestream chốt đơn?

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Vì sao tiểu thương chợ truyền thống thất bại khi livestream chốt đơn?

Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy sạp tại chợ truyền thống chỉ còn 65%, cho thấy livestream khó cứu tiểu thương trước sức ép từ sàn thương mại điện tử.

Minh Quân - Hà Anh
#Chợ truyền thống #Livestream bán hàng #Tiểu thương #Thương mại điện tử #Lấp đầy sạp

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