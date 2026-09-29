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[VIDEO] Hà Nội chốt nguyên tắc: Tái định cư xong mới thu hồi đất ven sông Hồng

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[VIDEO] Hà Nội chốt nguyên tắc: Tái định cư xong mới thu hồi đất ven sông Hồng

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng xác nhận thu hồi đất ven sông Hồng sau khi hoàn tất tái định cư, quy hoạch lấy ý kiến đến 27/9.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Thu hồi đất ven sông Hồng #Tái định cư #Quy hoạch đô thị #Bí thư Trần Đức Thắng

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