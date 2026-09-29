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Kỷ lục mới: Tiền gửi người dân vượt 11,2 triệu tỷ đồng

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Kỷ lục mới: Tiền gửi người dân vượt 11,2 triệu tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của người dân đến hết tháng 7 đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới nhờ lãi suất hấp dẫn.

Minh Quân - Hà Anh
#Tiền gửi ngân hàng #Ngân hàng Nhà nước #Lãi suất #Kỷ lục tiền gửi #Kinh tế Việt Nam

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