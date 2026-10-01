Chào đời ở tuần 29, hai bé song sinh đối mặt suy hô hấp, nhiễm khuẩn

Chào đời ở tuần 29, nặng 800g và 1kg, hai bé song sinh cùng đối mặt suy hô hấp, nhiễm khuẩn và còn ống động mạch.

Song thai 29 tuần đối mặt nhiều nguy cơ

Hai bé Đoàn Minh Khang và Đoàn Minh Khuê chào đời khi thai mới 29 tuần, trong bối cảnh mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ. Bé trai Minh Khang chỉ nặng 800g, bé gái Minh Khuê nặng 1kg.

Ngay sau sinh, cả hai được xác định suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh và còn ống động mạch. Đây là những vấn đề cần được theo dõi và xử trí sát ở trẻ sinh rất non.

Ở tuổi thai 29 tuần, nhiều cơ quan của trẻ, đặc biệt phổi, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh. Vì vậy, chăm sóc trẻ không chỉ dừng ở hỗ trợ hô hấp mà còn phải kiểm soát tuần hoàn, nhiễm khuẩn, chuyển hóa, dinh dưỡng và tốc độ tăng trưởng.

Bác sĩ thăm khám cho 2 trẻ sinh non - Ảnh BVCC

Ngay sau khi chào đời, hai trẻ được tiếp nhận tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội. Các bác sĩ triển khai hồi sức sơ sinh, tập trung xử trí suy hô hấp, nhiễm khuẩn và tình trạng còn ống động mạch.

Trong quá trình điều trị, hai trẻ lần lượt được hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp xâm nhập và không xâm nhập, với tổng thời gian khoảng 12 ngày.

Dinh dưỡng cũng được xây dựng từng bước. Ban đầu, do khả năng ăn uống còn hạn chế, hai trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch. Sau đó, các bé được làm quen dần với sữa và chuyển sang ăn qua sonde dạ dày.

Mỗi lần tăng lượng sữa đều được theo dõi khả năng dung nạp nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ biến chứng tiêu hóa ở trẻ sinh non.

Với tình trạng còn ống động mạch, sau khi đánh giá lâm sàng và các dữ liệu cận lâm sàng, các bác sĩ lựa chọn điều trị nội khoa, đồng thời tiếp tục theo dõi đáp ứng của từng trẻ.

Chuyển cơ sở điều trị, không gián đoạn chăm sóc

Sau giai đoạn điều trị ban đầu, khi tình trạng sức khỏe phù hợp để chuyển tiếp chăm sóc, gia đình mong muốn đưa hai con về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để thuận lợi hơn trong việc thăm nom và đồng hành cùng các con.

Y bác sĩ trực tiếp chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ - Ảnh BVCC

Tại cơ sở Ninh Bình, hai trẻ tiếp tục được theo dõi các vấn đề về hô hấp, nhiễm khuẩn, tim mạch, dinh dưỡng và tăng trưởng.

Dù cùng tuổi thai, cân nặng và đáp ứng điều trị của hai trẻ khác nhau. Do đó, hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng và theo dõi tăng trưởng được điều chỉnh phù hợp với từng bé.

Sau quá trình điều trị và nuôi dưỡng, hai trẻ từng bước ổn định và tăng cân. Bé Đoàn Minh Khang, từ 800g khi chào đời, đã đạt 1,5kg. Bé Đoàn Minh Khuê, từ 1kg khi sinh, tăng lên 2,3kg.

Đằng sau mức tăng cân này là quá trình kéo dài từ những ngày phải hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch đến khi từng bước dung nạp sữa qua sonde, ổn định hơn về hô hấp, đáp ứng điều trị tim mạch và tiếp tục tăng trưởng.

Khi đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện, hai em bé trở về với gia đình sau hành trình điều trị kéo dài.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho trẻ - Ảnh BVCC

Trẻ sinh rất non cần theo dõi nhiều mặt Hô hấp và tình trạng oxy hóa. Dấu hiệu nhiễm khuẩn. Tuần hoàn và các vấn đề tim mạch. Khả năng dung nạp dinh dưỡng. Tốc độ tăng trưởng và diễn biến cân nặng.

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