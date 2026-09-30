Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Đặc sản Thái Nguyên khan hiếm vì mùa vụ ngắn, 200.000đ/cân vẫn cháy hàng

Chỉ xuất hiện khoảng một tháng mỗi năm, hồng da tre Thái Nguyên có giá cao nhưng vẫn được nhiều người đặt mua vì hương vị thơm ngon nổi bật.

Trường Hân t/h

Chỉ xuất hiện trong khoảng một tháng mỗi năm, hồng da tre Thái Nguyên đang được nhiều người tìm mua dù giá có thể lên tới 200.000 đồng/kg. Nguồn cung ít, mùa thu hoạch ngắn và hương vị đặc trưng khiến loại quả này trở thành đặc sản được săn đón.

Cuối tháng 8 đến hết tháng 9 là thời điểm hồng da tre vào chính vụ. Khác với nhiều loại hồng phổ biến, loại quả này hiện chỉ còn được trồng ở một số khu vực miền núi Thái Nguyên, diện tích không lớn.

Theo các tiểu thương tại Hà Nội, hồng da tre thường có giá khoảng 80.000-200.000 đồng/kg, những quả lớn từ cây lâu năm có thể được bán với mức cao hơn. Không phải thời điểm nào người bán cũng có sẵn hàng, nhiều khách phải đặt trước để mua được quả.

Một tiểu thương cho biết lượng hồng mỗi vụ không nhiều nên việc nhập hàng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn từ các vùng trồng. Có những ngày lượng hàng không đủ để trả các đơn đã đặt.

Điểm khiến hồng da tre khác biệt nằm ở cách thưởng thức. Quả cần để chín tới khi lớp vỏ trở nên trong hơn, cầm mềm tay mới có thể ăn ngon. Khi bổ đôi, phần thịt bên trong có màu vàng cam, mềm, dẻo, vị ngọt đậm và thơm nhẹ.

Khác với hồng ngâm có thể ăn khi còn giòn hoặc một số giống hồng chín chỉ cần bóc vỏ, hồng da tre thường được bổ đôi rồi dùng thìa xúc phần thịt. Lớp vỏ tương đối cứng trở thành "chiếc bát" tự nhiên, giúp quả dễ vận chuyển và phù hợp để làm quà.

Giá cao vì thế không chỉ đến từ hương vị mà còn phản ánh tính mùa vụ và nguồn cung hạn chế. Khi chính vụ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, người muốn thưởng thức hồng da tre thường phải tranh thủ mua trước khi mùa quả kết thúc.

#Hồng da tre #Thái Nguyên #đặc sản #mùa vụ ngắn #giá cao #quả đặc sản

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Lexus IS 2027 "khoác áo" xanh nổi bật, giới hạn 350 xe

Lexus IS 2027 nâng cấp loạt trang bị, đáng chú ý là gói ngoại thất đặc biệt sử dụng màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch, sản xuất giới hạn chỉ 350 xe.

1-4356.jpg
Lexus IS 2027 vừa chính thức ra mắt, điểm nhấn trên mẫu xe sang này là gói Special Appearance Package, phát triển dựa trên phiên bản F Sport. Xe được sơn màu xanh Envious độc quyền, kết hợp bộ mâm hợp kim BBS rèn 19 inch màu đen.
2-4465.jpg
Lexus IS 2027 tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 311 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Bản dẫn động cầu sau đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh sử dụng hộp số 6 cấp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới