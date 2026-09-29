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[VIDEO] EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng: Dư dả hay áp lực nợ?

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[VIDEO] EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng: Dư dả hay áp lực nợ?

EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.

Minh Quân - Hà Anh
#EVN #Nợ tập đoàn điện lực #Vốn luân chuyển #Nợ ngắn hạn #Tài chính doanh nghiệp

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