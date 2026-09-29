[VIDEO] EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng: Dư dả hay áp lực nợ?

Tôm và gà bốc mùi tại bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ở Hà Nội bị trả về, phụ huynh lo thực phẩm ôi thiu sẽ bị quay vòng tiêu thụ chứ không tiêu hủy.