Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng: Dư dả hay áp lực nợ?
EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.
EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.
EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.
Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng xác nhận thu hồi đất ven sông Hồng sau khi hoàn tất tái định cư, quy hoạch lấy ý kiến đến 27/9.
PNJ giảm thời gian thanh toán xuống dưới 120 ngày, giúp khách bán vàng và kim cương nhận tiền nhanh chóng từ cuối tháng 7.
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Báo cáo Chỉ số Minh bạch Bất động sản 2026 cho thấy Việt Nam cải thiện nhanh nhưng vẫn xếp sau Thái Lan, Philippines về minh bạch thị trường.
Hong Leong Bank tăng lãi suất tiền gửi lên 8,6%/năm, tạo áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam nhằm thu hút vốn ngoại.
EU đề nghị Bắc Kinh giảm thị phần xe hybrid từ 33% xuống 15% để tránh chiến tranh thương mại khi xe Trung Quốc tăng vọt gần 1 triệu chiếc mỗi năm.
EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.
Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng xác nhận thu hồi đất ven sông Hồng sau khi hoàn tất tái định cư, quy hoạch lấy ý kiến đến 27/9.
PNJ giảm thời gian thanh toán xuống dưới 120 ngày, giúp khách bán vàng và kim cương nhận tiền nhanh chóng từ cuối tháng 7.
Tôm và gà bốc mùi tại bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ở Hà Nội bị trả về, phụ huynh lo thực phẩm ôi thiu sẽ bị quay vòng tiêu thụ chứ không tiêu hủy.
Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm cho nhà xây tạm, điều chỉnh chiều cao tối đa lên dưới 18 mét để phù hợp quy hoạch đô thị.
Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đạt 25.640 đồng/USD, USD tự do giảm 80 đồng, chênh lệch 290 đồng so với giá ngân hàng.
Hơn 3.400 dự án bất động sản đã được tháo gỡ pháp lý, giải phóng hơn 2,5 triệu tỷ đồng vốn, TPHCM xử lý 650 dự án đến giữa tháng 9.
Báo cáo Chỉ số Minh bạch Bất động sản 2026 cho thấy Việt Nam cải thiện nhanh nhưng vẫn xếp sau Thái Lan, Philippines về minh bạch thị trường.
Hong Leong Bank tăng lãi suất tiền gửi lên 8,6%/năm, tạo áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam nhằm thu hút vốn ngoại.
EU đề nghị Bắc Kinh giảm thị phần xe hybrid từ 33% xuống 15% để tránh chiến tranh thương mại khi xe Trung Quốc tăng vọt gần 1 triệu chiếc mỗi năm.
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