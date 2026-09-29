"Vua trái cây" tăng vọt giá khi vào cuối vụ vẫn được săn lùng

Sầu riêng tại các vùng trồng lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào giai đoạn cuối vụ. Khi lượng trái còn lại trên thị trường ngày càng ít, giá thu mua tại vườn tăng mạnh, có nơi chạm 100.000 đồng/kg.

Sầu riêng loại A được các vựa thu mua khoảng 80.000-90.000 đồng/kg, loại B ở mức 60.000-70.000 đồng/kg. Những lô hàng không đạt chuẩn hoặc lỗi nhẹ có giá từ 25.000-65.000 đồng/kg. Một số lô hàng chất lượng cao được thương lái trả tới 100.000 đồng/kg.

Mức giá tăng chủ yếu đến từ tình trạng khan hàng. Nhiều vùng trồng đã kết thúc đợt thu hoạch chính từ một đến hai tháng trước, trong khi lượng trái còn trên cây chỉ tập trung ở một số khu vực. Thương lái vì vậy phải di chuyển qua nhiều địa bàn để gom từng lô hàng nhỏ phục vụ các kho đóng gói xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá tăng vào cuối vụ không đồng nghĩa phần lớn nông dân được hưởng lợi. Nhiều nhà vườn đã bán hết sản lượng từ trước đó. Với đặc thù sầu riêng, trái phải được thu hoạch đúng thời điểm nên nông dân khó giữ hàng trên cây để chờ giá tăng.

Bên cạnh diễn biến giá, việc tháo gỡ thủ tục liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đang tạo thêm điều kiện cho hoạt động xuất khẩu chính ngạch. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp và vùng trồng tăng liên kết, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Về dài hạn, việc chuẩn hóa vùng trồng và mở rộng các hợp đồng bao tiêu được kỳ vọng giúp thị trường sầu riêng ổn định hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào biến động nguồn cung cuối vụ.