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[VIDEO] AI tiêu thụ điện, 500 tổ chức tài chính cảnh báo lạm phát

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[VIDEO] AI tiêu thụ điện, 500 tổ chức tài chính cảnh báo lạm phát

Hơn 500 định chế tài chính toàn cầu nắm giữ 20.000 tỷ USD lo ngại lạm phát do AI tiêu thụ nhiều điện năng.

Minh Quân - Hà Anh
#AI và năng lượng #Định chế tài chính #Lạm phát #Ảnh hưởng môi trường AI #Morningstar

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