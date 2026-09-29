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Hàng trăm nghìn mã số thuế bị treo: Cục Thuế truy quét doanh nghiệp ma

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Hàng trăm nghìn mã số thuế bị treo: Cục Thuế truy quét doanh nghiệp ma

Cục Thuế công bố số liệu đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý mã số thuế doanh nghiệp bị treo tại 34 địa phương mới đạt trung bình 36%, còn TP.HCM chỉ dừng ở gần 20%.

Minh Quân - Hà Anh
#Mã số thuế #Doanh nghiệp ma #Cục Thuế #Xử lý mã số thuế #Tình hình thuế

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