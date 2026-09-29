Minh Quân - Hà Anh
HOT VIDEO
Hàng trăm nghìn mã số thuế bị treo: Cục Thuế truy quét doanh nghiệp ma
Cục Thuế công bố số liệu đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý mã số thuế doanh nghiệp bị treo tại 34 địa phương mới đạt trung bình 36%, còn TP.HCM chỉ dừng ở gần 20%.
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ tới 3 tỉ đồng cho dự án AI năm 2026
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ tối đa 3 tỉ đồng cho dự án ứng dụng AI trong sản xuất, y tế, nông nghiệp. Hạn chót nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 10/10/2026.
Kỷ lục mới: Tiền gửi người dân vượt 11,2 triệu tỷ đồng
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của người dân đến hết tháng 7 đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới nhờ lãi suất hấp dẫn.
Thế giới siết quản lý, buộc Uber, Grab chi trả an sinh cho tài xế công nghệ
Uber, Grab bị Mỹ, Singapore, Anh, Trung Quốc ép trả an sinh cho tài xế công nghệ. Tại Việt Nam, tài xế bị cắt 30% doanh thu vẫn mong đóng bảo hiểm xã hội.
Đề xuất bỏ công chứng khi dữ liệu đất đai đầy đủ gây tranh cãi
Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng nhà đất khi dữ liệu đầy đủ, vấp phải phản đối từ Sở Tư pháp TP.HCM và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vì lo ngại rủi ro.
[VIDEO] Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh gần 20 năm, thị trường chao đảo
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 5,04%, cao nhất từ 2007, giới đầu tư chờ quyết định của Fed trong tuần này.
[VIDEO] Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu: Chi hơn 873 tỷ đồng quý 2/2026
Bộ Tài chính công bố chi hơn 873 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu quý 2/2026, số dư cuối tháng 6 đạt 196 tỷ, Petrolimex giữ 587 tỷ.
[VIDEO] AI tiêu thụ điện, 500 tổ chức tài chính cảnh báo lạm phát
Hơn 500 định chế tài chính toàn cầu nắm giữ 20.000 tỷ USD lo ngại lạm phát do AI tiêu thụ nhiều điện năng.
[VIDEO] Trung Quốc bác bỏ cảnh báo AI của Mỹ, gọi là chiêu trò gieo rắc sợ hãi
Trung Quốc phản đối cảnh báo AI của Mỹ, cho rằng đây là chiêu trò gây hoang mang trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
[VIDEO] Chính phủ giảm 2% lãi vay cho doanh nghiệp xe điện và tái chế nhựa
Chính phủ ban hành Quyết định 46 giảm lãi vay 2% cho doanh nghiệp xe điện, tái chế nhựa đạt chuẩn ESG, hướng dẫn triển khai từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.