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ACV giải bài toán nhân lực đưa sân bay Long Thành về đích tháng 12/2026

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ACV giải bài toán nhân lực đưa sân bay Long Thành về đích tháng 12/2026

ACV đang bù đắp thiếu gần 1.600 thợ tại sân bay Long Thành để kịp khai thác thương mại tháng 12/2026, chuẩn bị 55 kịch bản vận hành đón chuyến bay đầu tiên.

Minh Quân - Hà Anh
#Sân bay Long Thành #Nhân lực hàng không #Dự án sân bay #Thời gian hoàn thành #Kịch bản vận hành

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