Tàu hỏa ở Ấn Độ kéo lê một người đàn ông hàng chục mét dọc theo sân ga

Một hành khách không kịp lên chuyến tàu quá tải và bị ngã mạnh vào gầm toa. Mặc dù bị tàu kéo lê vài chục mét nhưng may mắn không bị thương nặng.

Video: @Crime_Selvaraj / X

Một nhà ga xe lửa ở thành phố Chennai, nằm trên bờ biển phía đông của Ấn Độ, đã xảy ra một tai nạn rất đáng sợ khi một đoàn tàu kéo lê một hành khách trên sân ga.

Chuyến tàu đông đúc đã bắt đầu chuyển bánh thì một người đàn ông 69 tuổi chạy đến một trong những toa tàu vào phút cuối và cố gắng leo vào. Tuy nhiên, ông ta mất thăng bằng và ngã xuống, chân bị mắc vào gầm tàu ​​và đoàn tàu kéo lê ông dọc theo sân ga.

Mọi người lập tức báo cho nhân viên đường sắt, nhưng đoàn tàu đã chạy được khoảng năm mươi mét trước khi dừng lại. Một người chứng kiến ​​thậm chí còn cố gắng nắm lấy tay người đàn ông. Sau khi tàu dừng hẳn, người đàn ông cuối cùng cũng được giải thoát, và thật kỳ diệu là ông ta không bị thương nặng.

Ngành đường sắt Ấn Độ đã nhắc lại cảnh báo người dân không bao giờ lên hoặc xuống tàu đang chạy sau sự cố này, vì thực tế bình thường ở Ấn Độ hoàn toàn khác.

Hầu hết các vụ tai nạn tàu hỏa trong nước đều liên quan đến hành vi này, cũng như tình trạng toa tàu và sân ga quá đông đúc. Ngoài ra, tình hình tại các nhà ga ở Ấn Độ còn yếu kém về nhiều tính năng và biện pháp an toàn. Việc bảo trì cũng thường xuyên bị bỏ bê.

Và mặc dù tất nhiên có rất nhiều quy tắc và quy định trên đường sắt Ấn Độ, việc thực thi lại rất hạn chế. Vì vậy, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường an toàn, những tai nạn vẫn xảy ra khá thường xuyên.