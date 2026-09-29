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[VIDEO] Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu: Chi hơn 873 tỷ đồng quý 2/2026

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[VIDEO] Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu: Chi hơn 873 tỷ đồng quý 2/2026

Bộ Tài chính công bố chi hơn 873 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu quý 2/2026, số dư cuối tháng 6 đạt 196 tỷ, Petrolimex giữ 587 tỷ.

Minh Quân - Hà Anh
#Quỹ bình ổn xăng dầu #Bộ Tài chính #Chi tiêu quỹ #Xăng dầu quý 2/2026 #Petrolimex

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