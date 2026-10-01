Bóc khối u xơ tử cung khủng cho người phụ nữ

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc u xơ tử cung cách đây 5 năm nhưng không điều trị, khiến khối u tiếp tục phát triển, gây chèn ép và rong kinh.

Ngày 1/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật khối u xơ tử cung nặng 4.5 kg cho bệnh nhân 55 tuổi.

Theo đó, bệnh nhân D.T.G. (SN 1971, ngụ phường Vũng Tàu) được chẩn đoán mắc u xơ tử cung cách đây khoảng 5 năm nhưng không điều trị. Theo thời gian, khối u tiếp tục phát triển, gây chèn ép và rong kinh.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u xơ có kích thước lớn, ảnh hưởng đến tử cung và có chỉ định phẫu thuật.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tử cung có nhiều khối u xơ, kích thước khoảng 20 x 20 cm. Tổng trọng lượng khối u sau khi được lấy ra khoảng 4,5 kg.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Phụ Sản để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sau mổ.

U xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Phần lớn u xơ tử cung lành tính, tuy nhiên tùy kích thước, vị trí và số lượng, khối u có thể gây rong kinh, cường kinh, đau vùng chậu, thiếu máu, cảm giác nặng bụng hoặc chèn ép các cơ quan lân cận. Đáng lưu ý, một số trường hợp u xơ có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng. Nếu đã phát hiện khối u nhưng trì hoãn thăm khám, theo dõi hoặc điều trị, khối u có thể tiếp tục phát triển, làm tăng mức độ phức tạp khi can thiệp.