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[VIDEO] Trung Quốc bác bỏ cảnh báo AI của Mỹ, gọi là chiêu trò gieo rắc sợ hãi

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[VIDEO] Trung Quốc bác bỏ cảnh báo AI của Mỹ, gọi là chiêu trò gieo rắc sợ hãi

Trung Quốc phản đối cảnh báo AI của Mỹ, cho rằng đây là chiêu trò gây hoang mang trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Minh Quân - Hà Anh
#Trí tuệ nhân tạo #Trung Quốc #Mỹ #Bộ Ngoại giao #CEO AI

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