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[VIDEO] Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh gần 20 năm, thị trường chao đảo

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[VIDEO] Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh gần 20 năm, thị trường chao đảo

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 5,04%, cao nhất từ 2007, giới đầu tư chờ quyết định của Fed trong tuần này.

Minh Quân - Hà Anh
#Lợi suất trái phiếu Mỹ #Thị trường tài chính #Trái phiếu kho bạc Mỹ #Chính sách tiền tệ #Cục Dự trữ Liên bang

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