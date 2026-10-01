Đẻ rơi tại nhà, sản phụ 32 tuổi sốc mất máu nguy kịch

Sinh non ở tuần 27, sản phụ đẻ rơi tại nhà rồi sốc mất máu độ III, rối loạn đông máu, phải cắt tử cung cấp cứu.

Sốc mất máu nặng phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa cấp cứu thành công sản phụ L.T.M.N. (32 tuổi, trú tại phường Phổ Yên, Thái Nguyên), sinh non ở tuần thai thứ 27 và rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng sau đẻ rơi tại nhà.

Sản phụ có tiền sử 4 lần sinh thường. Sau khi đẻ rơi tại nhà, người bệnh được gia đình đưa đến cơ sở y tế tuyến dưới cấp cứu. Tại đây, sản phụ được xác định sốc mất máu, tiên lượng rất nặng. Người bệnh được truyền 2 đơn vị máu trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Khi nhập viện, sản phụ trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch 120 lần/phút, huyết áp 80/50 mmHg. Thăm khám cho thấy bánh rau chưa bong, bị giữ lại trong buồng tử cung; âm đạo ra nhiều máu cục.

Trước tình trạng mất máu nghiêm trọng, Khoa Sản lập tức kích hoạt Báo động đỏ toàn viện, huy động các chuyên khoa phối hợp cấp cứu.

Tại Khoa Gây mê hồi sức, các bác sĩ tiến hành bóc rau nhân tạo, kiểm soát buồng tử cung và sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung liều tối đa. Tuy nhiên, tử cung vẫn co hồi kém, tình trạng chảy máu không được kiểm soát bằng điều trị nội khoa.

Người bệnh được xác định sốc mất máu độ III, kèm rối loạn đông máu do đờ tử cung. Trước diễn biến nghiêm trọng, ê-kíp hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung bán phần.

Sau phẫu thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát. Sản phụ tiếp tục được truyền máu, huyết tương tươi cùng nhóm và theo dõi sát. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định và được xuất viện.

Sản phụ sau khi được các y bác sĩ cứu sống - Ảnh BVCC

Băng huyết sau sinh có thể diễn biến nhanh

Trường hợp trên cho thấy mức độ nguy hiểm của mất máu sau sinh, đặc biệt khi tình trạng chảy máu diễn tiến nhanh và không đáp ứng với các biện pháp điều trị nội khoa.

Trong ca bệnh này, bánh rau bị giữ lại trong buồng tử cung, tử cung co hồi kém và tình trạng rối loạn đông máu khiến sản phụ nhanh chóng rơi vào sốc mất máu độ III. Việc kích hoạt Báo động đỏ toàn viện và phối hợp nhiều chuyên khoa giúp ê-kíp kịp thời kiểm soát chảy máu, hồi sức và phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần quản lý thai nghén chặt chẽ, khám thai định kỳ và lựa chọn sinh con tại cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn. Đây là những yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ và xử trí kịp thời các biến chứng sản khoa.

Khi xuất hiện tình huống sinh nở bất thường hoặc chảy máu nhiều sau sinh, gia đình cần nhanh chóng đưa sản phụ đến cơ sở y tế để được cấp cứu, tránh trì hoãn có thể làm tình trạng mất máu trở nên nghiêm trọng.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Thực phẩm bốc mùi trong bếp ăn học đường bị trả về đi về đâu?