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Sun Phuquoc Airways đón Airbus A330 thân rộng đầu tiên tại Phú Quốc

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Sun Phuquoc Airways đón Airbus A330 thân rộng đầu tiên tại Phú Quốc

Sun Phuquoc Airways vừa đón siêu máy bay A330 thân rộng đầu tiên tại Phú Quốc, đánh dấu cột mốc hàng không Việt Nam và mở đường kết nối đảo ngọc.

Minh Quân - Hà Anh
#Sun Phuquoc Airways #Airbus A330 #Hàng không Việt Nam #Đường bay Phú Quốc #Kết nối đảo ngọc

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