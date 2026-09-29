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[VIDEO] EU khẩn cấp yêu cầu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu

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[VIDEO] EU khẩn cấp yêu cầu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu

EU đề nghị Bắc Kinh giảm thị phần xe hybrid từ 33% xuống 15% để tránh chiến tranh thương mại khi xe Trung Quốc tăng vọt gần 1 triệu chiếc mỗi năm.

Minh Quân - Hà Anh
#Châu Âu #Xuất khẩu xe hybrid #Trung Quốc #Chiến tranh thương mại #Thị phần xe

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