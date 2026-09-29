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EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI

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EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI

Liên minh châu Âu công bố Đạo luật Trẻ em EU, đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI; dự thảo chờ Nghị viện châu Âu thảo luận.

Minh Quân - Hà Anh
#EU #Đạo luật Trẻ em #Mạng xã hội #Chatbot AI #Bảo vệ trẻ em

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