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[VIDEO] USD tự do giảm mạnh, tỷ giá Ngân hàng Nhà nước lập đỉnh mới

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[VIDEO] USD tự do giảm mạnh, tỷ giá Ngân hàng Nhà nước lập đỉnh mới

Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đạt 25.640 đồng/USD, USD tự do giảm 80 đồng, chênh lệch 290 đồng so với giá ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Tỷ giá USD #Ngân hàng Nhà nước #Tỷ giá trung tâm #USD tự do #Thị trường ngoại tệ

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