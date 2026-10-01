Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hai trẻ dưới 1 tuổi bỏng độ II vì nồi cháo, phích nước nóng

Bé gái 8 tháng bỏng khoảng 16% cơ thể khi với tay làm đổ nồi cháo nóng; bé trai 10 tháng cũng bỏng do phích nước.

Thúy Nga

Một thoáng sơ sẩy, trẻ 8 tháng bỏng 16% cơ thể vì cháo nóng

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận, điều trị hai trẻ nhỏ bị bỏng do tai nạn sinh hoạt tại gia đình. Cả hai bệnh nhi đều dưới 1 tuổi, được chẩn đoán bỏng độ II.

Trường hợp đầu tiên là bé gái 8 tháng tuổi. Trong lúc bé ngồi chơi trong xe tập đi để mẹ chuẩn bị bữa cơm, trẻ vô tình với tay làm đổ nồi cháo nóng. Cháo tràn vào vùng ngực, bụng và hai tay, gây bỏng với diện tích khoảng 16% cơ thể.

Trường hợp thứ hai là bé trai 10 tháng tuổi. Khi ở nhà cùng ông, bé với tay chạm vào phích nước nóng khiến phích bị đổ. Nước nóng gây bỏng hai chân, diện tích tổn thương khoảng 11% cơ thể.

bong-n.jpg
Bác sĩ thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

Đây đều là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng có thể trở thành nguồn gây bỏng nghiêm trọng khi nằm trong tầm với của trẻ nhỏ.

Sau tai nạn, gia đình hai bệnh nhi đã sơ cứu và nhanh chóng đưa trẻ đến Khoa Cấp cứu Nhi – Sơ sinh của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ áp dụng phác đồ kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau, bù nước - điện giải và theo dõi sát tình trạng của trẻ.

Sau quá trình điều trị và chăm sóc, sức khỏe của cả hai bệnh nhi đã ổn định. Trẻ tỉnh táo, ăn uống tốt và sinh hoạt trở lại.

Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, bỏng ở trẻ nhỏ cần được xử trí và theo dõi y tế phù hợp, đặc biệt khi diện tích tổn thương lớn hoặc bỏng ở những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng. Với trẻ nhỏ, khả năng nhận biết và tránh xa nguồn nhiệt còn hạn chế nên nguy cơ tai nạn trong gia đình luôn hiện hữu.

bong.jpg
Trẻ bị bỏng nặng vì một thoáng sơ sẩy - Ảnh BVCC

Đồ nóng cần được đặt ngoài tầm với của trẻ

Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cảnh báo, những tai nạn trên cũng cho thấy nguy cơ bỏng có thể xuất hiện ngay trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Trẻ đang ngồi trong xe tập đi vẫn có thể với tới nồi cháo; một phích nước đặt trong nhà cũng có thể trở thành nguồn gây bỏng khi trẻ tò mò tiếp cận.

Để phòng tránh, người chăm sóc cần đặt nồi cháo, nước nóng, phích nước và các vật dụng có nhiệt độ cao ở vị trí chắc chắn, cao và ngoài tầm với của trẻ. Khi nấu nướng hoặc xử lý đồ nóng, cần giữ trẻ ở khoảng cách an toàn, không để trẻ tiếp cận khu vực bếp khi người lớn đang bận rộn.

Đặc biệt, không nên chủ quan với khả năng với, kéo hoặc làm đổ đồ vật của trẻ dưới 1 tuổi. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến bỏng với diện tích rộng, cần điều trị tại cơ sở y tế.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Chính phủ đề xuất miễn thuế suất ăn trường học, bệnh viện: Quốc hội phản đối gay gắt

#Bỏng trẻ nhỏ #Tai nạn sinh hoạt #Chăm sóc trẻ #Phòng tránh bỏng #Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Bài liên quan

Sống Khỏe

Dị vật nguy hiểm trong mũi bé trai, khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý trẻ nhỏ

Dị vật pin cúc áo có thể gây bỏng hóa chất, thủng vách ngăn mũi. Bác sĩ khuyến cáo, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa khi có triệu chứng nghẹt mũi kéo dài.

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi gắp thành công dị vật nguy hiểm là một viên pin cúc áo nằm sâu trong hốc mũi bé trai H.M.G.K. (4 tuổi, trú phường Biên Hòa).

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi kéo dài, dịch mũi bên trái chảy màu vàng đục, có mùi hôi nồng kèm theo triệu chứng ho, đau họng. Dù đã được gia đình đưa đi thăm khám và điều trị nội khoa nhiều nơi nhưng các dấu hiệu viêm nhiễm vẫn không suy giảm mà ngày càng nặng hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngâm chân nước nóng, người đàn ông đái tháo đường suýt mất mạng

Người đàn ông 66 tuổi mắc đái tháo đường cùng nhiều bệnh nền phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân sau 4 tháng điều trị vết bỏng không cải thiện.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 66 tuổi, mắc đái tháo đường type 2 nhiều năm, kèm tăng huyết áp, suy tim và bệnh thận mạn. Người bệnh nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng sau một vết bỏng do ngâm chân nước nóng.

4 tháng vết bỏng nhỏ thành hoại tử gần như toàn bộ bàn chân

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nổ bình gas mini, hai người nhập viện vì bỏng giác mạc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận hai trường hợp bị bỏng nặng sau khi bình gas mini phát nổ trong lúc sử dụng.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân L.V.N, được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ và cẳng tay trái, đau rát dữ dội vùng mặt và tay.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng độ I, II vùng mặt và trước cổ; bỏng độ II, III mặt sau cẳng tay trái. Đáng chú ý, người bệnh bị giảm thị lực cả hai mắt do bỏng kết giác mạc độ III.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới