Hai trẻ dưới 1 tuổi bỏng độ II vì nồi cháo, phích nước nóng

Bé gái 8 tháng bỏng khoảng 16% cơ thể khi với tay làm đổ nồi cháo nóng; bé trai 10 tháng cũng bỏng do phích nước.

Một thoáng sơ sẩy, trẻ 8 tháng bỏng 16% cơ thể vì cháo nóng

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận, điều trị hai trẻ nhỏ bị bỏng do tai nạn sinh hoạt tại gia đình. Cả hai bệnh nhi đều dưới 1 tuổi, được chẩn đoán bỏng độ II.

Trường hợp đầu tiên là bé gái 8 tháng tuổi. Trong lúc bé ngồi chơi trong xe tập đi để mẹ chuẩn bị bữa cơm, trẻ vô tình với tay làm đổ nồi cháo nóng. Cháo tràn vào vùng ngực, bụng và hai tay, gây bỏng với diện tích khoảng 16% cơ thể.

Trường hợp thứ hai là bé trai 10 tháng tuổi. Khi ở nhà cùng ông, bé với tay chạm vào phích nước nóng khiến phích bị đổ. Nước nóng gây bỏng hai chân, diện tích tổn thương khoảng 11% cơ thể.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

Đây đều là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng có thể trở thành nguồn gây bỏng nghiêm trọng khi nằm trong tầm với của trẻ nhỏ.

Sau tai nạn, gia đình hai bệnh nhi đã sơ cứu và nhanh chóng đưa trẻ đến Khoa Cấp cứu Nhi – Sơ sinh của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ áp dụng phác đồ kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau, bù nước - điện giải và theo dõi sát tình trạng của trẻ.

Sau quá trình điều trị và chăm sóc, sức khỏe của cả hai bệnh nhi đã ổn định. Trẻ tỉnh táo, ăn uống tốt và sinh hoạt trở lại.

Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, bỏng ở trẻ nhỏ cần được xử trí và theo dõi y tế phù hợp, đặc biệt khi diện tích tổn thương lớn hoặc bỏng ở những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng. Với trẻ nhỏ, khả năng nhận biết và tránh xa nguồn nhiệt còn hạn chế nên nguy cơ tai nạn trong gia đình luôn hiện hữu.

Trẻ bị bỏng nặng vì một thoáng sơ sẩy - Ảnh BVCC

Đồ nóng cần được đặt ngoài tầm với của trẻ

Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cảnh báo, những tai nạn trên cũng cho thấy nguy cơ bỏng có thể xuất hiện ngay trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Trẻ đang ngồi trong xe tập đi vẫn có thể với tới nồi cháo; một phích nước đặt trong nhà cũng có thể trở thành nguồn gây bỏng khi trẻ tò mò tiếp cận.

Để phòng tránh, người chăm sóc cần đặt nồi cháo, nước nóng, phích nước và các vật dụng có nhiệt độ cao ở vị trí chắc chắn, cao và ngoài tầm với của trẻ. Khi nấu nướng hoặc xử lý đồ nóng, cần giữ trẻ ở khoảng cách an toàn, không để trẻ tiếp cận khu vực bếp khi người lớn đang bận rộn.

Đặc biệt, không nên chủ quan với khả năng với, kéo hoặc làm đổ đồ vật của trẻ dưới 1 tuổi. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến bỏng với diện tích rộng, cần điều trị tại cơ sở y tế.

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