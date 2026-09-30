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[GALLERY] BMW 3 Series 2027 "lột xác" mạnh 437 mã lực, bổ sung chế độ Drift

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW 3 Series 2027 "lột xác" mạnh 437 mã lực, bổ sung chế độ Drift

BMW 3 Series 2027 thế hệ thứ 8 được vừa nâng cấp mạnh về thiết kế, nội thất và công nghệ. Bản M350 xDrive mạnh 437 mã lực, tăng tốc 0-96km/h chỉ 3,9 giây.

Nguyễn Anh
BMW vừa giới thiệu thế hệ thứ tám của dòng xe 3 Series, tiếp tục duy trì dòng sedan chủ lực bên cạnh các mẫu xe điện thuộc nền tảng Neue Klasse. Phiên bản mới có thiết kế tương đồng đáng kể với i3 thuần điện, nhưng được điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với hệ truyền động động cơ đốt trong.
BMW vừa giới thiệu thế hệ thứ tám của dòng xe 3 Series, tiếp tục duy trì dòng sedan chủ lực bên cạnh các mẫu xe điện thuộc nền tảng Neue Klasse. Phiên bản mới có thiết kế tương đồng đáng kể với i3 thuần điện, nhưng được điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với hệ truyền động động cơ đốt trong.
Mẫu xe BMW 3 Series đầu tiên được giới thiệu là M350 xDrive, thay thế M340i xDrive thế hệ trước. Phần đầu xe sử dụng thiết kế tương tự i3 với lưới tản nhiệt hình quả thận và đèn LED ban ngày, trong khi cản trước cùng các hốc hút gió được mở rộng để đáp ứng yêu cầu làm mát động cơ.
Mẫu xe BMW 3 Series đầu tiên được giới thiệu là M350 xDrive, thay thế M340i xDrive thế hệ trước. Phần đầu xe sử dụng thiết kế tương tự i3 với lưới tản nhiệt hình quả thận và đèn LED ban ngày, trong khi cản trước cùng các hốc hút gió được mở rộng để đáp ứng yêu cầu làm mát động cơ.
So với BMW i3, 3 Series mới có nắp ca-pô dài và thấp hơn. Thiết kế cửa sổ phía sau cũng được tinh chỉnh, trong khi đường cong Hofmeister kink đặc trưng tiếp tục được duy trì. Riêng M350 xDrive có gương chiếu hậu màu đen, logo M riêng, đèn hậu LED tối màu, bộ khuếch tán và 4 ống xả.
So với BMW i3, 3 Series mới có nắp ca-pô dài và thấp hơn. Thiết kế cửa sổ phía sau cũng được tinh chỉnh, trong khi đường cong Hofmeister kink đặc trưng tiếp tục được duy trì. Riêng M350 xDrive có gương chiếu hậu màu đen, logo M riêng, đèn hậu LED tối màu, bộ khuếch tán và 4 ống xả.
Các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive có cùng kích thước dài 4.754 mm, rộng 1.849 mm và cao 1.455 mm. Trong khi đó, i3 50 xDrive dài 4.759 mm, rộng 1.864 mm và cao 1.480 mm. Sự khác biệt này xuất phát từ nền tảng sử dụng. 3 Series mới tiếp tục dựa trên kiến trúc CLAR được nâng cấp từ thế hệ trước, thay vì nền tảng Neue Klasse như i3.
Các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive có cùng kích thước dài 4.754 mm, rộng 1.849 mm và cao 1.455 mm. Trong khi đó, i3 50 xDrive dài 4.759 mm, rộng 1.864 mm và cao 1.480 mm. Sự khác biệt này xuất phát từ nền tảng sử dụng. 3 Series mới tiếp tục dựa trên kiến trúc CLAR được nâng cấp từ thế hệ trước, thay vì nền tảng Neue Klasse như i3.
Dù vậy, khoang nội thất được nâng cấp theo phong cách của các mẫu xe điện BMW thế hệ mới. Xe sở hữu vô-lăng thiết kế mới với cụm điều khiển cảm ứng, màn hình thông tin giải trí 17,9 inch đặt nghiêng và hệ thống Panoramic iDrive. Khách hàng cũng có thể lựa chọn màn hình hiển thị thông tin 3D trên kính lái.
Dù vậy, khoang nội thất được nâng cấp theo phong cách của các mẫu xe điện BMW thế hệ mới. Xe sở hữu vô-lăng thiết kế mới với cụm điều khiển cảm ứng, màn hình thông tin giải trí 17,9 inch đặt nghiêng và hệ thống Panoramic iDrive. Khách hàng cũng có thể lựa chọn màn hình hiển thị thông tin 3D trên kính lái.
Bảng táp-lô của BMW 3 Series 2027 được thay đổi với vật liệu, chất liệu vải và hệ thống chiếu sáng mới. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng ghế thiết kế mới, trong khi M350 xDrive được trang bị ghế M Sport với phần đệm hai bên lớn hơn.
Bảng táp-lô của BMW 3 Series 2027 được thay đổi với vật liệu, chất liệu vải và hệ thống chiếu sáng mới. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng ghế thiết kế mới, trong khi M350 xDrive được trang bị ghế M Sport với phần đệm hai bên lớn hơn.
M350 xDrive hiện là phiên bản cao cấp nhất của dòng 3 Series sử dụng động cơ đốt trong, trước khi M3 thế hệ mới xuất hiện. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp, kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V, cho công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh.
M350 xDrive hiện là phiên bản cao cấp nhất của dòng 3 Series sử dụng động cơ đốt trong, trước khi M3 thế hệ mới xuất hiện. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp, kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V, cho công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh.
M350 xDrive có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Khi trang bị lốp thể thao, giới hạn tốc độ được nâng lên 250 km/h. Trong khi đó, các phiên bản 330 và 330 xDrive sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp, công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Hai phiên bản này cần 5,9 giây để tăng tốc 0-96 km/h.
M350 xDrive có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Khi trang bị lốp thể thao, giới hạn tốc độ được nâng lên 250 km/h. Trong khi đó, các phiên bản 330 và 330 xDrive sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp, công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Hai phiên bản này cần 5,9 giây để tăng tốc 0-96 km/h.
Một trong những tính năng đáng chú ý trên M350 xDrive là Drift Moment. Khi được kích hoạt, hệ thống có thể chuyển mẫu sedan sang cấu hình dẫn động cầu sau, phục vụ khả năng vận hành theo hướng drift. Tính năng này chưa được cung cấp ngay khi xe bán ra mà sẽ được BMW kích hoạt thông qua cập nhật phần mềm vào một thời điểm chưa được công bố trong năm tới.
Một trong những tính năng đáng chú ý trên M350 xDrive là Drift Moment. Khi được kích hoạt, hệ thống có thể chuyển mẫu sedan sang cấu hình dẫn động cầu sau, phục vụ khả năng vận hành theo hướng drift. Tính năng này chưa được cung cấp ngay khi xe bán ra mà sẽ được BMW kích hoạt thông qua cập nhật phần mềm vào một thời điểm chưa được công bố trong năm tới.
Về hỗ trợ lái, BMW 3 Series mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 cùng công nghệ Symbiotic Drive. Hệ thống cho phép người lái thực hiện các thao tác đánh lái, tăng tốc và phanh mà không làm hệ thống hỗ trợ cấp độ 2 bị ngắt. BMW chưa công bố giá bán của 3 Series mới tại Mỹ. Các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive dự kiến bắt đầu được bán tại thị trường này trong quý I/2027.
Về hỗ trợ lái, BMW 3 Series mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 cùng công nghệ Symbiotic Drive. Hệ thống cho phép người lái thực hiện các thao tác đánh lái, tăng tốc và phanh mà không làm hệ thống hỗ trợ cấp độ 2 bị ngắt. BMW chưa công bố giá bán của 3 Series mới tại Mỹ. Các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive dự kiến bắt đầu được bán tại thị trường này trong quý I/2027.
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe sedan BMW 3 Series thế hệ thứ tám.
Nguyễn Anh
#BMW 3 Series thế hệ thứ tám #BMW #3 Series #2027 #mạnh mẽ #drift

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