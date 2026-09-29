Minh Quân - Hà Anh
Đề xuất bỏ công chứng khi dữ liệu đất đai đầy đủ gây tranh cãi
Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng nhà đất khi dữ liệu đầy đủ, vấp phải phản đối từ Sở Tư pháp TP.HCM và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vì lo ngại rủi ro.
Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng nhà đất khi dữ liệu đầy đủ, vấp phải phản đối từ Sở Tư pháp TP.HCM và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vì lo ngại rủi ro.
Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng nhà đất khi dữ liệu đầy đủ, vấp phải phản đối từ Sở Tư pháp TP.HCM và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vì lo ngại rủi ro.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 5,04%, cao nhất từ 2007, giới đầu tư chờ quyết định của Fed trong tuần này.
Bộ Tài chính công bố chi hơn 873 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu quý 2/2026, số dư cuối tháng 6 đạt 196 tỷ, Petrolimex giữ 587 tỷ.
Hơn 500 định chế tài chính toàn cầu nắm giữ 20.000 tỷ USD lo ngại lạm phát do AI tiêu thụ nhiều điện năng.
Trung Quốc phản đối cảnh báo AI của Mỹ, cho rằng đây là chiêu trò gây hoang mang trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
Chính phủ ban hành Quyết định 46 giảm lãi vay 2% cho doanh nghiệp xe điện, tái chế nhựa đạt chuẩn ESG, hướng dẫn triển khai từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.
Fed nâng lãi suất, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao 4.300 USD/ounce. Bernstein phân tích nợ công Mỹ và nhu cầu tích vàng của ngân hàng trung ương thúc đẩy giá vàng.
EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.
Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng xác nhận thu hồi đất ven sông Hồng sau khi hoàn tất tái định cư, quy hoạch lấy ý kiến đến 27/9.
PNJ giảm thời gian thanh toán xuống dưới 120 ngày, giúp khách bán vàng và kim cương nhận tiền nhanh chóng từ cuối tháng 7.
Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng nhà đất khi dữ liệu đầy đủ, vấp phải phản đối từ Sở Tư pháp TP.HCM và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vì lo ngại rủi ro.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 5,04%, cao nhất từ 2007, giới đầu tư chờ quyết định của Fed trong tuần này.
Bộ Tài chính công bố chi hơn 873 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu quý 2/2026, số dư cuối tháng 6 đạt 196 tỷ, Petrolimex giữ 587 tỷ.
Hơn 500 định chế tài chính toàn cầu nắm giữ 20.000 tỷ USD lo ngại lạm phát do AI tiêu thụ nhiều điện năng.
Trung Quốc phản đối cảnh báo AI của Mỹ, cho rằng đây là chiêu trò gây hoang mang trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
Chính phủ ban hành Quyết định 46 giảm lãi vay 2% cho doanh nghiệp xe điện, tái chế nhựa đạt chuẩn ESG, hướng dẫn triển khai từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.
Fed nâng lãi suất, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao 4.300 USD/ounce. Bernstein phân tích nợ công Mỹ và nhu cầu tích vàng của ngân hàng trung ương thúc đẩy giá vàng.
EVN gửi hơn 163.000 tỷ đồng ngân hàng trong quý II, dù nợ ngắn hạn vượt 237.000 tỷ. Tập đoàn khẳng định đây là vốn luân chuyển, không phải tiền nhàn rỗi.
Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng xác nhận thu hồi đất ven sông Hồng sau khi hoàn tất tái định cư, quy hoạch lấy ý kiến đến 27/9.
PNJ giảm thời gian thanh toán xuống dưới 120 ngày, giúp khách bán vàng và kim cương nhận tiền nhanh chóng từ cuối tháng 7.
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