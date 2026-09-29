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Đề xuất bỏ công chứng khi dữ liệu đất đai đầy đủ gây tranh cãi

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Đề xuất bỏ công chứng khi dữ liệu đất đai đầy đủ gây tranh cãi

Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng nhà đất khi dữ liệu đầy đủ, vấp phải phản đối từ Sở Tư pháp TP.HCM và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vì lo ngại rủi ro.

Minh Quân - Hà Anh
#Luật Đất đai #Dữ liệu đất đai #Bỏ công chứng #Tư pháp TP.HCM #Ngân hàng Việt Nam

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