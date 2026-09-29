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[VIDEO] Singapore lấn biển gần 60 năm, mở rộng gần 30% diện tích để giữ vị thế

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[VIDEO] Singapore lấn biển gần 60 năm, mở rộng gần 30% diện tích để giữ vị thế

Gần 60 năm, Singapore tăng gần 30% diện tích nhờ lấn biển. Chính phủ chuẩn bị quỹ đất lớn để duy trì vị thế trong 50 năm tới.

Minh Quân - Hà Anh
#Lấn biển Singapore #Mở rộng đất đai #Quỹ đất Singapore #Phát triển bền vững #Vị thế quốc gia

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