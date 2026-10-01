Dị tật thừa ngón tay: 3 trẻ được tạo hình, bảo tồn chức năng bàn tay

Từ chương trình khám sức khỏe cộng đồng, 3 trẻ được phát hiện dị tật thừa ngón tay và chuyển tuyến điều trị.

Phát hiện dị tật từ chương trình khám sức khỏe cộng đồng

Trong hai ngày 29 và 30/9/2026, các bác sĩ Đơn nguyên Bỏng – Tạo hình – Vi phẫu, Khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học Thể thao, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã phẫu thuật tạo hình cho 3 trẻ mắc dị tật thừa ngón tay.

Các bệnh nhi gồm N.A.T. (2 tuổi) và T.M.Q. (8 tuổi), cùng mắc dị tật thừa ngón tay phải; V.H.T. (7 tuổi), mắc dị tật thừa ngón tay trái. Cả 3 trẻ đều được phát hiện qua đợt khám sàng lọc sức khỏe cộng đồng tại xã Hoành Mô.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ bị dị tật ngón tay thừa - Ảnh BVCC

Sau khi phát hiện bất thường, các gia đình được nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn và kết nối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh để trẻ được thăm khám chuyên sâu, đánh giá tình trạng dị tật và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đánh giá đặc điểm dị tật ở từng bệnh nhi để xây dựng phương án phẫu thuật. Mục tiêu là loại bỏ phần ngón thừa, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng của bàn tay.

Phẫu thuật nhằm bảo tồn chức năng bàn tay

Các ca mổ do kíp Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao thực hiện, BSCKI Nguyễn Văn Năng – Trưởng Đơn nguyên Bỏng – Tạo hình – Vi phẫu trực tiếp phẫu thuật, phối hợp cùng ê-kíp Gây mê hồi sức.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo bệnh viện, với phẫu thuật dị tật bàn tay ở trẻ em, việc xử lý phần tổ chức dị tật cần được thực hiện chính xác, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Ê-kíp cũng tiến hành tạo hình vùng phẫu thuật nhằm hướng tới kết quả hài hòa về chức năng vận động và hình thể sau mổ.

Các ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, cả 3 bệnh nhi ổn định, bàn tay đạt kết quả tạo hình tốt. Trẻ tiếp tục được theo dõi quá trình hồi phục, gia đình được hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Văn Năng cho biết, dị tật thừa ngón tay là một bất thường bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng vận động và hình thể bàn tay. Vì vậy, trẻ mắc dị tật cần được thăm khám chuyên khoa để đánh giá đặc điểm tổn thương và xác định thời điểm can thiệp phù hợp.

Điều trị khi trẻ còn nhỏ có thể giúp bàn tay phát triển hài hòa, hạn chế biến dạng xương, khớp, hỗ trợ chức năng cầm nắm và vận động. Việc can thiệp phù hợp cũng có thể giảm những ảnh hưởng về thẩm mỹ và tâm lý khi trẻ lớn lên. Ngược lại, nếu để lâu, những bất thường về cấu trúc có thể khiến quá trình chỉnh hình về sau phức tạp hơn.

Trẻ dị tật ngón tay nên được điều trị sớm để bảo tồn chức năng - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, cho biết với trẻ mắc dị tật bẩm sinh, phẫu thuật không chỉ hướng tới cải thiện hình thể bàn tay mà còn tạo điều kiện để trẻ phát triển chức năng vận động, học tập, vui chơi và hòa nhập cuộc sống.

Dị tật thừa ngón tay ở trẻ cần được đánh giá sớm Thăm khám chuyên khoa để xác định đặc điểm dị tật. Đánh giá cấu trúc và chức năng bàn tay trước khi quyết định can thiệp. Xác định thời điểm phẫu thuật phù hợp với từng trẻ. Tuân thủ hướng dẫn chăm sóc và theo dõi sau phẫu thuật.

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