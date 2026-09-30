Cảnh giác chiêu lừa “nộp phí để được rút tiền” khi đầu tư

Từ website, ứng dụng đến mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo tạo dựng hình ảnh giống doanh nghiệp để chiếm lòng tin rồi yêu cầu nhà đầu tư liên tục chuyển tiền.

Lợi dụng sự phát triển của thị trường chứng khoán và xu hướng đầu tư trực tuyến, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng thủ đoạn giả mạo công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để tiếp cận và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường thu thập công khai tên doanh nghiệp, logo, hình ảnh lãnh đạo, địa chỉ, sản phẩm và dịch vụ của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để tạo website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội giả mạo. Nhiều trang được thiết kế với giao diện gần giống website chính thức, thậm chí tên miền chỉ khác một vài ký tự nên người dùng rất dễ nhầm lẫn.

Sau khi tạo dựng "vỏ bọc" chuyên nghiệp, các đối tượng tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư, nhân viên tư vấn hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng. Chúng tìm cách kéo nạn nhân vào các nhóm đầu tư, "phòng VIP", nhóm chuyên gia và đưa ra những lời mời gọi tham gia mua cổ phiếu, đầu tư quỹ hoặc các chương trình ưu đãi với mức lợi nhuận hấp dẫn.

Khi đã tạo được lòng tin, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản trên nền tảng giả và chuyển tiền với nhiều lý do như kích hoạt tài khoản, xác minh danh tính, nâng hạn mức giao dịch hoặc tham gia chương trình mua cổ phiếu ưu đãi.

Để tiếp tục tạo niềm tin, hệ thống giả có thể hiển thị số dư và lợi nhuận tăng trên tài khoản, khiến nhà đầu tư tin rằng khoản tiền của mình đang sinh lời. Tuy nhiên, khi yêu cầu rút tiền, nạn nhân thường bị thông báo phải nộp thêm thuế, phí giao dịch, phí xác thực hoặc phí giải ngân. Nếu tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lại đưa ra những yêu cầu mới.

Cơ quan chức năng cho biết, một số doanh nghiệp chứng khoán và công ty quản lý quỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bị sử dụng trái phép tên, logo, hình ảnh lãnh đạo và thông tin doanh nghiệp để lập các kênh giả mạo, tiếp cận khách hàng và yêu cầu chuyển tiền.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những website có tên miền gần giống nhưng không trùng khớp với website chính thức; các đường link được gửi qua tài khoản cá nhân, nhóm chat hoặc nguồn không xác định; cũng như những người tư vấn liên tục thúc giục chuyển tiền hoặc cam kết lợi nhuận cao, chắc chắn.

Đáng chú ý, việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không đứng tên đúng pháp nhân, tải ứng dụng từ đường link lạ, cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin ngân hàng là những dấu hiệu bất thường.

Khi có nhu cầu mở tài khoản hoặc giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nên chủ động truy cập website chính thức của doanh nghiệp, kiểm tra chính xác tên miền và đối chiếu thông tin với các kênh công bố chính thức. Tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa trên lời mời gọi trên mạng hoặc tiếp tục nộp tiền với lý do phải "đóng phí" mới được rút vốn.

Nếu phát hiện website, ứng dụng hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo, người dân cần lưu lại đường link, nội dung trao đổi, thông tin tài khoản nhận tiền và nhanh chóng thông báo cho doanh nghiệp bị giả mạo hoặc cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư ngày càng được số hóa, việc kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch là bước quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.