Tân Nhàn tiết lộ 2 đêm nhạc kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

"Concert Resonantia" và "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" quy tụ dàn ca sĩ đình đám, được tổ chức để kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa công bố 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026).

2 chương trình nghệ thuật đặc biệt

2 chương trình gồm: Concert Resonantia diễn ra vào 20h ngày 24/10 và đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra vào 20h ngày 14/11. Cả hai chương trình đều được tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ về lý do Khoa Thanh nhạc tổ chức 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân dịp này, PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo 2 chương trình, cho biết: Không chỉ là địa chỉ đỏ đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, Khoa Thanh nhạc còn là không gian nghệ thuật nơi các thế hệ nghệ sĩ được hun đúc nhân cách nghề nghiệp, tinh thần sáng tạo, luôn tiệm cận với những xu hướng phát triển của nghệ thuật thanh nhạc thế giới, đồng thời có ý thức trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc.

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo 2 chương trình chia sẻ trong họp báo. Ảnh: Nguyễn Thọ Nam

Trải qua 70 năm, từ Khoa Thanh nhạc, nhiều giọng ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã được phát hiện, đào tạo và trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nghệ thuật qua các thời kỳ. Có thể kể đến như: PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung…

Bên cạnh đó, Khoa cũng cung cấp cho nền âm nhạc Việt Nam liên tiếp những thế hệ nghệ sĩ Việt tài năng, những giảng viên âm nhạc giỏi cho những cơ sở đào tạo thanh nhạc lớn của đất nước. Sự phát triển của Khoa ở hiện tại với những tên tuổi giảng viên là những nghệ sĩ hàng đầu trong các dòng nhạc, cho thấy thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy lịch sử, góp phần lan tỏa giá trị nghề nghiệp thông qua hoạt động biểu diễn, giảng dạy và nghiên cứu.

“Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc đặc biệt tổ chức hai chương trình nghệ thuật, qua đó vừa khẳng định vị thế hàng đầu của Khoa trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc, vừa làm nổi bật những định hướng đào tạo mũi nhọn, mang tính đặc thù của Khoa.

Trong đó, Concert Resonantia là chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những tác phẩm aria nổi tiếng của thế giới. Đêm nhạc 70 năm – Những thanh âm ngân mãi bao gồm các tác phẩm thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam, quy tụ những ca khúc đã đi cùng năm tháng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng, đồng thời song hành cùng những dấu mốc của lịch sử đất nước nói chung.

Hai chương trình, một hướng tới âm nhạc hàn lâm châu Âu, một hướng tới âm nhạc hàn lâm thính phòng cổ điển Việt Nam, thể hiện hai hướng đào tạo chủ lực trong công tác đào tạo của Khoa Thanh nhạc trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển.

Đồng thời, thông qua hai chương trình, Khoa Thanh nhạc cũng cho thấy sự chủ động, nhạy bén và năng lực tổ chức, biểu diễn trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đương đại; từng bước đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, qua đó góp phần định vị và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống xã hội”, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn. Ảnh: Nguyễn Thọ Nam

TS.NSƯT Phương Nga - Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc cũng chia sẻ thêm, cả hai chương trình đều quy tụ những giọng hát hàng đầu của Việt Nam, trong đó có các giảng viên tiêu biểu của Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ mái trường này, cùng những sinh viên xuất sắc đang được Khoa đào tạo.

Trên cùng một sân khấu, các thế hệ nghệ sĩ sẽ có sự gặp gỡ và tiếp nối, từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Đó không chỉ là sự hội tụ của những tài năng, mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống đào tạo đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ban chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc. Ảnh: Nguyễn Thọ Nam

Dàn nghệ sĩ đình đám góp mặt trong 2 đêm nhạc

Với Concert Resonantia, chương trình quy tụ những tác phẩm thính phòng kinh điển của thế giới, được trình bày bởi những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam cũng là giảng viên của Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ xuất thân từ Khoa và các em học sinh, sinh viên xuất sắc. Trong đó có những giảng viên trẻ được đào tạo thính phòng ở nước ngoài trở về Khoa công tác và cống hiến.

Có thể kể đến các nghệ sĩ như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp… Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình gồm 2 phần, được xây dựng như một hành trình âm nhạc giàu màu sắc, trong đó những trích đoạn opera và operetta nổi tiếng.

Ở đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi", chương trình quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Trong đó, có những nghệ sĩ, giảng viên tiêu biểu đang công tác tại Khoa Thanh nhạc; những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ chính mái trường này; cùng những sinh viên xuất sắc đang được Khoa đào tạo.

Các nghệ sĩ Khoa Thanh nhạc tham gia chương trình. Ảnh: Nguyễn Thọ Nam

Tham gia biểu diễn trong chương trình có: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thuỷ, NSND Thanh Lam, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng…

Đêm nhạc gồm 3 phần gồm: "Những thanh âm còn mãi", "Một miền ký ức" và "Những thanh âm tiếp nối". Chương trình được xây dựng như một hành trình xuyên suốt 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hành trình ấy là một dòng chảy âm nhạc song hành với những dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước. Qua đó, khán giả có thể thấy âm nhạc không chỉ được nhìn nhận như những tác phẩm độc lập, mà trở thành những “thanh âm ký ức” lưu giữ lịch sử, con người, quê hương, Hà Nội và những khát vọng của nhiều thế hệ Việt Nam.

Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm - Giám đốc Vàng son một thuở cho biết, chương trình cũng có thể được xem như một lát cắt thu nhỏ của lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại trải qua 70 năm: từ những ca khúc gắn với chiến tranh và sự nghiệp xây dựng đất nước, đến những tác phẩm về Hà Nội, quê hương, con người, tình yêu. Từ những giá trị âm nhạc được vun đắp trong truyền thống đến những tìm tòi và biểu đạt của thế hệ hôm nay.

“Với tinh thần như vậy của đêm nhạc, chúng tôi hướng đến dàn dựng một sân khấu sang trọng, trang trọng mà gần gũi, thể hiện được đủ đầy những sắc màu âm nhạc cũng như sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc”, Ngọc Châm chia sẻ.