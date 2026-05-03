Vụ cháy ô tô 2 thiếu niên tử vong, tài xế khai gì?

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai do hoảng loạn khi ô tô bất ngờ bốc cháy nên không kịp mở cửa cứu hai nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Theo Hà Nam/Vietnamnet

Ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến hai người tử vong.

z7781072870445-6315040609e5b531715a42aff029e76b-764-5606.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X

Theo Đại tá Lai, tài xế là người lái hộ cho chủ xe. Số pin, ắc quy trên xe cũng không thuộc sở hữu của người này. Tuy vậy, tài xế và chủ xe đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.04 do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, chạy vào trụ bơm tại cây xăng số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền).

Sau đó, An mở cửa xuống xe, trên ô tô lúc này có hai thiếu niên là Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền).

685880020-122190744302941736-540164900079862167-n-765-6757.jpg
Lãnh đạo UBND xã Thăng Điền thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình hai nạn nhân. Ảnh: N.X

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, vụ cháy khiến Trí và Kiệt tử vong trong xe.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

vietnamnet.vn
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh), xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may không có thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 3h20 ngày 10/01, xe khách mang BKS: 25B – 002xx do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế đã dừng xe bên lề đường rồi chạy ra ngoài. Thời điểm này trên xe không có hành khách. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt thông xe trở lại sau vụ cháy xe khách

Sau vụ cháy xe khách đêm 2/1, cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (Nghệ An) đã được mở lại, giúp giảm ùn tắc và đảm bảo lưu thông an toàn.

Chiều 3/1, thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng – chủ đầu tư cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt cho biết, tuyến cao tốc đoạn qua Nghệ An đã được thông xe trở lại lúc 13h15 sau sự cố cháy xe khách xảy ra vào đêm 2/1.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 2/1, một chiếc xe khách mang BKS 38H-049.xx, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Km 442+900, đoạn phía Nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh (Nghệ An), giữa nút giao Nghi Phương và hầm Thần Vũ.

Xe khách cháy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, một học sinh tử vong

Xe khách cháy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt tối 2/1, một học sinh tử vong, nguyên nhân đang được điều tra.

Sáng 3/1, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 cho biết, một vụ cháy xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, khiến một học sinh tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 2/1, tại km 442+900, phía Nam Hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, Nghệ An. Chiếc xe khách của nhà xe Trung Hiếu (Hà Tĩnh), lưu thông theo hướng Nam – Bắc, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

