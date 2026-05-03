Vụ cháy ô tô 2 thiếu niên tử vong, tài xế khai gì?

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai do hoảng loạn khi ô tô bất ngờ bốc cháy nên không kịp mở cửa cứu hai nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X

Theo Đại tá Lai, tài xế là người lái hộ cho chủ xe. Số pin, ắc quy trên xe cũng không thuộc sở hữu của người này. Tuy vậy, tài xế và chủ xe đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.04 do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, chạy vào trụ bơm tại cây xăng số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền).

Sau đó, An mở cửa xuống xe, trên ô tô lúc này có hai thiếu niên là Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền).

Lãnh đạo UBND xã Thăng Điền thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình hai nạn nhân. Ảnh: N.X

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, vụ cháy khiến Trí và Kiệt tử vong trong xe.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.