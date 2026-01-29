Xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 1/2026

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm TTATGT.

CSGT xử lý trường hợp học sinh vi phạm TTATGT.

Trong tháng 1/2026, xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh làm 2 người chết 6 người bị thương (so với tháng 12/2025 giảm 1 vụ, giảm 3 người bị thương); Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm TTATGT, giảm 423 trường hợp (giảm 20,1%) so với tháng 12/2025.

Qua thống kê cho thấy, một số trường có nhiều học sinh vi phạm TTATGT như: THPT Mỹ Đình 53 trường hợp; THPT Hà Thành 45 trường hợp; THPT Nguyễn Huệ 39 trường hợp; THPT Xuân Đỉnh 34 trường hợp; Cao đẳng Công thương 28 trường hợp; THPT Hồng Lam 28 trường hợp; THPT Trần Phú 20 trường hợp…

Để nâng cao hiệu quả công tác chấp hành pháp luật về TTATGT cho các lứa tuổi học sinh trên địa bàn Thành phố (từ 15/9/2025 -14/03/2026), Công an Thành phố đã tập trung phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp chấn chỉnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố và xem xét xử lý, làm rõ trách nhiệm của các trường học, giáo viên khi để học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đề nghị các trường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên các quy định về bảo đảm TTATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn vào chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, ít nhất 1 buổi/năm học; đồng thời, tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ. Đưa nội dung chấp hành pháp luật về TTATGT là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh.

Các trường phối hợp với lực lượng Công an xã, phường thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ phương tiện (có phép và không phép) trong sân trường và gần khu vực trường học để có biện pháp xử lý vi phạm, yêu cầu bảo vệ các trường học và chủ các điểm trông xe cam kết không nhận trông giữ xe mô tô có dung tích trên 50cm3 (hoặc công suất động cơ trên 4KW) của học sinh.

Cao điểm công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai từ 15/9/2025 -14/03/2026 và được duy trì trong suốt năm học 2025-2026.

