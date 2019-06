Sinh viên Việt tự thiết kế xe môtô, giành thủ khoa

Anh Nguyễn Trần Trọng Nghĩa, vừa tốt nghiệp thủ khoa Ngành Thiết kế Tạo dáng Sản phẩm - Trường Đại học Văn Lang, với đề tài là bản độ xe môtô NC7 tự thiết kế xuất hiện trong bài viết này. Chiếc xe dùng hệ thống lái Hub Center Steering đã giúp anh xuất sắc giành thủ khoa. Theo Nghĩa chia sẻ, “Ý tưởng chiếc xe môtô NC7 concept của mình xuất phát từ những chiếc môtô trong phim khoa học viễn tưởng, rồi cách đây khoảng 2 năm mình bắt đầu nghiên cứu về phương thức hoạt động của những hệ thống lái phi truyền thống". Dự án NC7 concept do Nghĩa nghiên cứu và thực hiện khoảng 3 năm, từ lúc còn học năm 2 ngành thiết kế tạo dáng sản phẩm. Hai năm đầu tiên mình nghiên cứu về những hệ thống lái phi truyền thống và hứng thú với hệ thống lái Hub Center Steering (HCS), năm cuối bắt đầu phác thảo chi tiết tạo hình chiếc xe trên phần mềm 3D. Đến năm cuối đại học, Nghĩa đã chọn chiếc xe môtô NC7 này làm đề tài tốt nghiệp. "Vì mình cũng quen biết anh Tư (Tư Râu) và lại chơi chung cũng biết anh ấy làm xe rất uy tín và có tâm nên quyết định nhờ ảnh hiện thực hoá bản vẽ của mình. Và kết quả ngoài mong đợi, mình thật sự hạnh phúc" Nghĩa cho biết. Được biết bản độ xe môtô NC7 này thực hiện trên chiếc Honda CB125T, với điểm nhấn là hệ thống lái HCS. Nói sơ qua về hệ thống lái HCS, theo nhiều tài liệu ghi chép tuy không phải là nhà sản xuất sáng tạo ra hệ thống này nhưng hãng Bimota, Ý đã khiến hệ thống lái này trở nên nổi tiếng thế giới và trở thành thương hiệu của dòng xe Bimota Tesi. “Khác với cơ cấu lái truyền thống thông qua phuộc trước, cơ cấu lái này dùng hệ thống (như với bánh sau) và đũa đẩy để nối trục bánh trước (hub) với một trục liền với tay lái nằm tại vị trí giữa thân xe (center). Mục đích của hệ thống này là tách biệt hệ lái, giảm xóc, phanh đĩa trước nhằm tạo ra góc truyền lực qua cơ cấu lái tới bánh trước theo phương ngang, thay vì theo phương xiên/thẳng đứng như với phuộc truyền thống, tạo ra hiệu quả lái trực tiếp hơn và nhạy bén hơn. Hệ thống này còn tăng độ bám đường cho bánh trước trên dải tốc độ cao.” Anh Nghĩa chia sẻ. So với nguyên bản, bản độ này có nhiều sự thay đổi khác biệt nhất vẫn là hệ thống lái HCS, kết hợp cùng phuộc đơn dạng mono-shock phía sau tạo diện mạo khác biệt cho xe. Các chi tiết bình xăng, yên xe, cụm đèn pha, đèn hậu v.v. cũng được tinh chỉnh để phù hợp với tổng thể xe. Được biết bản độ này không can thiệp đến sức mạnh động cơ. Như vậy, với niềm đam mê nghiên cứu mày mò của mình, anh Nghĩa đã vẽ nên chiếc xe mơ ước của mình. Tại Việt Nam thời điểm hiện tại, chỉ có hai bản độ sử dụng hệ thống lái HCS là bản độ trong bài của anh Nguyễn Trần Trọng Nghĩa và bản độ chiếc xe môtô Malicubu của anh Mai Huy.

Anh Nguyễn Trần Trọng Nghĩa, vừa tốt nghiệp thủ khoa Ngành Thiết kế Tạo dáng Sản phẩm - Trường Đại học Văn Lang, với đề tài là bản độ xe môtô NC7 tự thiết kế xuất hiện trong bài viết này. Chiếc xe dùng hệ thống lái Hub Center Steering đã giúp anh xuất sắc giành thủ khoa. Theo Nghĩa chia sẻ, “Ý tưởng chiếc xe môtô NC7 concept của mình xuất phát từ những chiếc môtô trong phim khoa học viễn tưởng, rồi cách đây khoảng 2 năm mình bắt đầu nghiên cứu về phương thức hoạt động của những hệ thống lái phi truyền thống". Dự án NC7 concept do Nghĩa nghiên cứu và thực hiện khoảng 3 năm, từ lúc còn học năm 2 ngành thiết kế tạo dáng sản phẩm. Hai năm đầu tiên mình nghiên cứu về những hệ thống lái phi truyền thống và hứng thú với hệ thống lái Hub Center Steering (HCS), năm cuối bắt đầu phác thảo chi tiết tạo hình chiếc xe trên phần mềm 3D. Đến năm cuối đại học, Nghĩa đã chọn chiếc xe môtô NC7 này làm đề tài tốt nghiệp. "Vì mình cũng quen biết anh Tư (Tư Râu) và lại chơi chung cũng biết anh ấy làm xe rất uy tín và có tâm nên quyết định nhờ ảnh hiện thực hoá bản vẽ của mình. Và kết quả ngoài mong đợi, mình thật sự hạnh phúc" Nghĩa cho biết. Được biết bản độ xe môtô NC7 này thực hiện trên chiếc Honda CB125T, với điểm nhấn là hệ thống lái HCS. Nói sơ qua về hệ thống lái HCS, theo nhiều tài liệu ghi chép tuy không phải là nhà sản xuất sáng tạo ra hệ thống này nhưng hãng Bimota, Ý đã khiến hệ thống lái này trở nên nổi tiếng thế giới và trở thành thương hiệu của dòng xe Bimota Tesi . “Khác với cơ cấu lái truyền thống thông qua phuộc trước, cơ cấu lái này dùng hệ thống (như với bánh sau) và đũa đẩy để nối trục bánh trước (hub) với một trục liền với tay lái nằm tại vị trí giữa thân xe (center). Mục đích của hệ thống này là tách biệt hệ lái, giảm xóc, phanh đĩa trước nhằm tạo ra góc truyền lực qua cơ cấu lái tới bánh trước theo phương ngang, thay vì theo phương xiên/thẳng đứng như với phuộc truyền thống, tạo ra hiệu quả lái trực tiếp hơn và nhạy bén hơn. Hệ thống này còn tăng độ bám đường cho bánh trước trên dải tốc độ cao.” Anh Nghĩa chia sẻ. So với nguyên bản, bản độ này có nhiều sự thay đổi khác biệt nhất vẫn là hệ thống lái HCS, kết hợp cùng phuộc đơn dạng mono-shock phía sau tạo diện mạo khác biệt cho xe. Các chi tiết bình xăng, yên xe, cụm đèn pha, đèn hậu v.v. cũng được tinh chỉnh để phù hợp với tổng thể xe. Được biết bản độ này không can thiệp đến sức mạnh động cơ. Như vậy, với niềm đam mê nghiên cứu mày mò của mình, anh Nghĩa đã vẽ nên chiếc xe mơ ước của mình. Tại Việt Nam thời điểm hiện tại, chỉ có hai bản độ sử dụng hệ thống lái HCS là bản độ trong bài của anh Nguyễn Trần Trọng Nghĩa và bản độ chiếc xe môtô Malicubu của anh Mai Huy.