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Quân sự - Thế giới

Xe buýt bốc cháy dữ dội ở Iraq, hơn 20 người thiệt mạng

Giới chức Iraq đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt khiến 21 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một chiếc xe buýt chở khách đã gặp tai nạn và bốc cháy dữ dội ở miền nam Iraq hôm 7/6. Đây là vụ tai nạn chết người mới nhất trên các tuyến đường xuống cấp của nước này.

"Chiếc xe buýt đang trên đường từ thành phố Najaf - nơi linh thiêng đối với người Hồi giáo Shia và là điểm đến thường xuyên của những người hành hương - đến thành phố cảng Basra ở phía nam thì vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Dhi Qar vào khoảng 15h chiều 7/6", Ahmad Saleem, người phát ngôn của hội đồng tỉnh Dhi Qar, thông tin.

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Vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở miền nam Iraq cuối tuần qua khiến hàng chục người thương vong. Ảnh minh họa: orissapost.

Theo lời ông Saleem, vụ tai nạn khiến 21 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. 14 thi thể không thể nhận dạng và chưa được xác định danh tính.

"Hai công dân Iran được cho là nằm trong số những người thiệt mạng, mặc dù thi thể của họ vẫn chưa được nhận dạng", ông Saleem nói thêm.

Trong số những người bị thương có hai công dân Iran đã được đưa về Iran vào sáng 8/6 thông qua Lãnh sự quán Iran tại Basra, theo lời một quan chức.

Ông Saleem cho rằng, vụ tai nạn là do tình trạng đường sá xuống cấp, đồng thời lưu ý rằng chính quyền địa phương trước đó đã cảnh báo về vấn đề an toàn giao thông. Ông cũng cho biết tình trạng thiếu xe cứu thương trầm trọng trong tỉnh đã cản trở công tác ứng phó với vụ tai nạn.

Trước đó, vào năm 2023, một chiếc xe buýt chở khách hành hương đến thành phố Karbala của Iraq đã gặp tai nạn ở phía bắc Baghdad, khiến 18 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn đường sắt trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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