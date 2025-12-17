Tai nạn xe buýt trên cao tốc ở Iran, 13 người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật trên cao tốc ở Iran, khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo AP, hãng thông tấn IRNA đưa tin, vụ tai nạn xe buýt xảy ra trên đường cao tốc ở miền trung Iran, vào tối 15/12. Cảnh sát cho biết, khi đó, chiếc xe buýt đang di chuyển từ Isfahan đến thành phố Mashhad thì đâm vào lan can giữa đường cao tốc, lao sang làn đường ngược chiều và va chạm với một chiếc taxi trước khi lật úp.

Các đội cứu hộ khẩn cấp, gồm xe cứu thương và các đơn vị cứu nạn, đã nhanh chóng tới hiện trường ngay sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran. Ảnh: AP.

"Vụ tai nạn khiến 11 hành khách trên xe buýt và 2 người trên taxi thiệt mạng. Ngoài ra 13 người khác bị thương, trong đó có 6 phụ nữ, phải nhập viện điều trị", IRNA đưa tin.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

AP đưa tin, Iran là một trong những quốc gia có tình trạng tai nạn giao thông tồi tệ nhất thế giới, với khoảng 20.000 người tử vong mỗi năm.

