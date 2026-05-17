Lật xe buýt ở Iran, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật ở tỉnh Bushehr, Iran, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) cho biết, chiếc xe buýt chở khách bị lật trên đường liên tỉnh ở tỉnh Bushehr phía nam Iran hôm 17/5.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó sau khi được sơ cứu tại hiện trường.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran, hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP.

"6 đội cứu hộ đã ngay lập tức được cử đến hiện trường và những người bị thương nhanh chóng được chuyển đến các trung tâm y tế gần đó", IRCS cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web.

Những hình ảnh lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy lực lượng cứu hộ làm việc xung quanh chiếc xe bị lật, cố gắng đảm bảo an toàn khu vực và hỗ trợ các hành khách bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, chiếc xe buýt khi đó chở các nhân viên của Công ty Khí đốt Nam Pars, một trong những doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực năng lượng của nước này.

Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đã được tiến hành.

Theo báo cáo, mỗi năm có hàng nghìn người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông ở Iran. Việc chạy quá tốc độ, lái xe khi mệt mỏi, cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp,... được cho là những nguyên nhân chính gây ra tai nạn.

