Thế giới

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Iran, hàng chục người bị thương

21 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 14 xe ở miền bắc Iran.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 14 xe xảy ra tại một tuyến đường liên tỉnh tại tỉnh Golestan, miền bắc Iran, vào chiều ngày 30/10.

Morteza Salimi, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ tỉnh, cho biết ba đội cứu hộ và ba xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn để giải cứu các nạn nhân.

"Vụ tai nạn liên quan đến 2 xe tải, 11 ô tô và 1 xe buýt, khiến ít nhất 21 người bị thương. 3 người bị thương đã được đưa tới các trung tâm y tế gần đó", Morteza Salimi thông tin.

iran.png
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Iran hồi năm 2020. Ảnh: AA.

Được biết, trong số những người bị thương có một phụ nữ mang thai, và 4 người được báo cáo đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Rouhollah Jafari, Phó Giám đốc Sở Y tế Khẩn cấp tỉnh, cho biết vụ tai nạn xảy ra do phanh của một trong những xe tải bị hỏng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 3/2024, một vụ tai nạn liên quan đến 2 xe tải và 6 ô tô trên đường cao tốc ở tỉnh Alborz, miền bắc Iran, đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
