Tai nạn xe khách giường nằm ở Lạng Sơn, một phụ nữ tử vong

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường, được xác định là vợ tài xế.

Rạng sáng 27/2, vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ xảy ra tại Km76 Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, Lạng Sơn) khiến 6 người thương vong, trong đó vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Tùng Diễn, khoảng 5h cùng ngày, xe khách giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.XX do ông N.M.T. (SN 1976, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển, chở khoảng 9 hành khách, lưu thông hướng Hà Nội – Lạng Sơn đã va chạm với ô tô Ford 16 chỗ do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú Thụy Hùng, Lạng Sơn) cầm lái theo chiều ngược lại, trên xe có khoảng 6 người.

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường, được xác định là vợ tài xế. 5 người khác trên xe này bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng.

Tại hiện trường, đầu xe 16 chỗ biến dạng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh: