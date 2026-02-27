Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn xe khách giường nằm ở Lạng Sơn, một phụ nữ tử vong

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường, được xác định là vợ tài xế.

Thiên Tuấn

Rạng sáng 27/2, vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ xảy ra tại Km76 Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, Lạng Sơn) khiến 6 người thương vong, trong đó vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

anh-chup-man-hinh-2026-02-27-luc-100837.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Tùng Diễn, khoảng 5h cùng ngày, xe khách giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.XX do ông N.M.T. (SN 1976, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển, chở khoảng 9 hành khách, lưu thông hướng Hà Nội – Lạng Sơn đã va chạm với ô tô Ford 16 chỗ do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú Thụy Hùng, Lạng Sơn) cầm lái theo chiều ngược lại, trên xe có khoảng 6 người.

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường, được xác định là vợ tài xế. 5 người khác trên xe này bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng.

Tại hiện trường, đầu xe 16 chỗ biến dạng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
#TNGT #lạng sơn #tử vong #xe khách #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Chi tiết biểu phí đường bộ cao tốc của 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng chấp thuận biểu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến do Nhà nước đầu tư, quản lý, khai thác.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 496/QĐ-BXD ngày 24/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB), Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng chấp thuận biểu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến do Nhà nước đầu tư, quản lý và khai thác.

phu-luc.png
Xem chi tiết

Xã hội

Từ chặn xe đến khởi tố hình sự - khi cái tôi vượt qua ranh giới pháp luật

Vụ "khóa đầu, khóa đuôi” xe không còn là tranh cãi dân sự, đó là ranh giới giữa hành vi thiếu ý thức và vi phạm hình sự.

Vụ việc xảy ra ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) ban đầu được nhìn nhận là mâu thuẫn đỗ xe trong ngõ hẹp. Tuy nhiên, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tính chất pháp lý của sự việc đã thay đổi.

Từ một hành vi vi phạm trật tự giao thông, vụ việc được xác định có dấu hiệu xâm phạm trật tự công cộng – một quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bi kịch gia đình từ chuyện chi tiêu, chồng lĩnh 12 năm tù vì đâm vợ tử vong

Từ cãi vã chuyện chi tiêu gia đình, người chồng mất kiểm soát, ra tay sát hại vợ. Bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 25/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Sáu (SN 1970), trú xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, tối 10/9/2025, giữa Sáu và vợ là bà Võ Thị Ng. (SN 1972) xảy ra cãi vã liên quan đến chuyện tiền bạc, chi tiêu gia đình. Trong lúc xô xát, bà Ng. cầm quạt điện đánh trúng vùng mặt, đầu và tay của chồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.