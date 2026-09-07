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Xã hội

Xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại cơ sở bánh mỳ phường An Khê

Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê) đã gây ra ngộ độc. 

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm, ngành y tế tỉnh Gia Lai kết luận vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là Salmonella spp có trong thực phẩm. Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn.

Mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm được lấy tại tại cơ sở kinh doanh bánh mỳ liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 254 người phải nhập viện điều trị.

Trước đó, Trạm Y tế phường An Khê đã lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại hộ kinh doanh Bin Bin, gồm patê, chà bông, khô gà, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội, chả cá chiên, sốt bơ trứng, dưa leo, rau thơm, dưa chua và ớt.

Toàn bộ mẫu được bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai kiểm nghiệm.

Đồng thời, Trung tâm Y tế An Khê đã lấy mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân trong vụ nghi ngờ ngộ độc, chuyển qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella spp.

Từ kết quả kiểm nghiệm, ngành Y tế tỉnh Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là Salmonella spp có trong thực phẩm. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân trong vụ việc này phù hợp với bệnh do Salmonella spp gây ra.

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Điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin Ảnh: Như Nguyện

Như Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, vụ ngộ độc xảy ra tại hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai nhiều người có biểu hiện bất thường sau khi ăn bánh mỳ mua tại cơ sở này và phải đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Các trường hợp chủ yếu có biểu hiện đau bụng, đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt, mệt mỏi và đau đầu. Các triệu chứng chủ yếu biểu hiện dưới dạng hội chứng viêm dạ dày, ruột cấp; xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định với thời gian ủ bệnh từ 4-36 giờ.

Đến 17h ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người, trong đó, 4 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị; 254 bệnh nhân điều trị nội trú...

Tính đến chiều 3/9, toàn bộ các trường hợp ngộ độc đã được điều trị ổn định và xuất viện, không ghi nhận trường hợp tử vong đáng tiếc nào.

Mời bạn đọc xem video: 15 học sinh nhập viện nghi ngô độc tại TPHCM. Nguồn VTV1
#Ngộ độc thực phẩm #Salmonella #Gia Lai #Bánh mỳ #An Khê #kiểm nghiệm

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