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Xã hội

Ứng cứu kịp thời 2 nạn nhân bị đuối nước ở Huế

Trong lúc đánh cá trên sông Sịa, 2 người dân ở xã Quảng Điền (TP Huế) không may bị lật ghe rơi xuống sông và đuối nước.

Hạo Nhiên

Ngày 01/10, thông tin từ Công an xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân địa phương kịp thời ứng cứu 2 người đàn ông bị đuối nước do lật ghe trong lúc đánh cá trên sông.

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, ông P.V.C (SN 1979) và ông N.V.D (SN 1984, cùng trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa (xã Quảng Điền), chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến 2 người đi trên ghe rơi xuống sông và bị đuối nước.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn Nam (trú thôn Lương Vân, xã Quảng Điền) và anh Trần Văn Định (trú thôn Thạnh Lợi, xã Đan Điền) đã dũng cảm nhảy xuống sông, tiếp cận ứng cứu 2 nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và cùng phối hợp với anh Nam và anh Định ứng cứu đưa các nạn nhân lên bờ, sơ cứu tại chỗ.

Trong đó, nạn nhân N. V. D có biểu hiện ngừng thở, người tím tái, nguy kịch nên được đến Trung tâm y tế huyện Quảng Điền cấp cứu.

Hiện, sức khoẻ hai nạn nhân đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.
#Người dân #đuối nước #ứng cứu #TP Huế #sông Sịa

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