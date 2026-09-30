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Xã hội

Trang trọng lễ an táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 30/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị về nghĩa trang.

Hoàng Lý
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Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Diện.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã cử hành nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông hành lễ, thỉnh cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám cho lòng thành kính của thế hệ hôm nay.

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Bà ﻿Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thỉnh chuông hành lễ. Ảnh: Xuân Diện.

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Quảng Trị đã thành kính ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Xuân Diện.

Quảng Trị là mảnh đất địa linh, từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đặc biệt, trong 81 ngày đêm năm 1972, hàng vạn chiến sĩ trẻ tuổi đã ngoan cường chiến đấu và hóa thân vào lòng đất mẹ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Điếu văn khẳng định, việc tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

Lễ an táng 30 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì, không quản ngại gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS phát động.

#Quảng Trị #liệt sĩ #nghĩa trang #lễ an táng #quy tập #tôn vinh

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