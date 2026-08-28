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Xã hội

Vụ ngộ độc bánh mì ở Gia Lai: Số người nhập viện tăng lên gần 250 người

Ngày 28/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, tổng số người nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại phường An Khê đã tăng lên 248 người.

Hà Ngọc Chính

Trong số này, có 218 bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, 4 trường hợp được chuyển viện để tiếp tục theo dõi, điều trị. 56 người ổn định sức khỏe và đã được xuất viện, còn lại 158 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê.

Theo ngành y tế, hầu hết bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp chuyển biến nặng.

Thông tin ban đầu về vụ việc của UBND phường An Khê nêu rõ: lúc 6h ngày 26/8, cơ quan chức năng địa phương vào cuộc điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì. Theo kết quả điều tra và xác minh, có 153 trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

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Số người nhập viện nghi ngộ độc khi ăn bánh mì ở An Khê đã tăng đến 248 người. Ảnh: Như Nguyện.

Các bệnh nhân này đang rải rác nhập viện và được điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế An Khê. Qua khai thác thông tin từ bệnh nhân, từ 20h ngày 23/8 đến 21h ngày 24/8. Tất cả 153 người này đều mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ tại 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Thành phần của bánh mì bao gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về các ca nghi ngờ ngộ độc, Ủy ban nhân dân phường An Khê đã khẩn trương chỉ đạo Trạm Y tế phường và Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế An Khê. Lực lượng chức năng đã lập tức triển khai công tác xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Toàn bộ quá trình ứng phó, điều tra và xử lý sự cố đang được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 3493/QĐ-SYT ngày 15/10/2025 về phương án sẵn sàng ứng phó, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, chính quyền địa phương cùng cơ quan y tế đang nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Ủy ban nhân dân phường An Khê sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân khi có diễn biến mới nhất.

Mời bạn đọc xem video: 15 học sinh ngộ độc khi ăn bánh mì. Nguồn: VTV1
tin sản xuất
#Vụ ngộ độc bánh mì #Số người nhập viện #gần 250 người #Sở Y tế tỉnh Gia Lai #Ngày 28/8 #UBND phường An Khê

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