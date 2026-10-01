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Xã hội

Người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở Hà Tĩnh

Trong lúc đi tập thể dục, người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ Bảy Mẫu.

Hạo Nhiên

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 01/10, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực hồ Bảy Mẫu, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.D.C (sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố 6, phường Thành Sen).

Tại hiện trường, xe đạp và dép của nạn nhân được phát hiện trên bờ hồ.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, gia đình nạn nhân có mặt tại hiện trường để phối hợp làm các thủ tục liên quan, đưa nạn nhân về tổ chức tang lễ, an táng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh.
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Hiện trường vụ việc.
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